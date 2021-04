Así es el certificado de vacunación Covid de Galicia: dónde y cómo obtenerlo

Galicia se ha adelantado a la Unión Europea y a su Certificado Verde Digital con la implantación de su nuevo pasaporte de vacunación covid. De esta forma, todos los gallegos que han recibido la vacuna ya pueden descargar o tener en formato digital este documento a través de la página web del Sergas.

Según el consejero de sanidad, Julio García Comesaña, el certificado recoge “información ágil y disponible” sobre la relación de cada paciente con el virus y su tratamiento. Además, Comesaña ha recalcado que es una iniciativa coordinada con los requisitos que “establece la Unión Europea”, de modo que “en el mes de junio sea fácil cambiar” el formato gallego por el que se determine a nivel comunitario.

Por ahora, este documento solamente recoge la información sobre la vacunación del paciente, pero en los próximos días incorporará las pruebas microbiológicas realizadas y si la persona ha pasado la covid-19.

El certificado de vacunación es gratuito y está impreso en tres idiomas: gallego, castellano e inglés. Por un lado, recoge lo datos básicos del paciente (nombre, documento de identidad, fecha de nacimiento y CIP de su tarjeta sanitaria); y, por otro, datos relacionados con la vacuna recibida (laboratorio, lote y el centro y la fecha en la que se la administró). Además incluye un código QR para garantizar su autenticidad.

Los pacientes vacunados que deseen poseer este documento, deberán solicitarlo a través de la página E-Saúde del Sergas. Para ello, previamente tendrán que darse de alta como usuario en el sistema de certificación electrónica ‘Chave365’: Además, el ciudadanos debe solicitar en su centro de salud un permiso para acceder a su historia clínica con esa validación. Una vez dentro del registro online, el documento se almacena en la carpeta personal del paciente, dentro de su historia clínica. Ahí se puede visualizar, descargar e imprimir fácilmente.

Sin embargo, la Xunta ya está trabajando para que en “una o dos semanas”, este documento también pueda obtenerse de manera física desde los “puntos de atención a la ciudadanía” establecidos en los centros de salud y desde los recintos de vacunación masiva. Sanidade también trabaja para que el certificado se pueda obtener a través del móvil mediante la app de Sergas Móbil y de la Pass Covid.

Ayer, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pidió que el certificado de vacunación propio de Galicia tenga aparte del valor sanitario “suficientemente explícito” una utilidad “social” en lo que a la movilidad se refiere. Si para entrar en España se pide a los ciudadanos una PCR reciente, este pasaporte, que especifica dónde la persona ha sido inmunizada contra la covid-19, con qué marca y el número de lote, “es un tratamiento completo” que corrobora la “inmunidad” de la persona en cuestión.

En una visita a Vigo, para comprobar el avance de la intermodal, el máximo mandatario autonómico invitó al consejo interterritorial de salud a abrir este debate, sobre este documento que es un paso previo al de carácter europeo, y recordó que si su Comunidad abrió la veda, ahora sabe que hay otras que irán dando este mismo paso. “Ante cualquier autoridad o supuesto”, explicitó Núñez Feijóo, todo individuo que esté en disposición de hacerlo podrá “acreditar” su riesgo “mínimo” de contagiar a los demás y nulo “a sí mismo”.

El pasado día 5 de este mes, en Segovia, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, pidió a Feijóo sobre este asunto que se coordinase con el Gobierno para no anunciar a la población medidas que luego no se pueden llevar a cabo. Maroto aseguró entonces que el mencionado pasaporte tiene que desarrollarse para toda España: “Tengo que decir que en este momento no se puede desarrollar, tal y como Galicia establece, un certificado a nivel de una comunidad autónoma, este certificado se tiene que hacer a nivel nacional”, señaló. Y recordó al hilo de ese apunte la Ley de Salud gallega, contra la que el Consejo de Ministros acordó interponer un recurso de inconstitucionalidad.