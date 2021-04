Sanidad mantiene el veto a AstraZeneca en menores de 60

El ejemplo está en Reino Unido. En los cinco millones de ciudadanos británicos que ya han recibido la segunda dosis de AstraZeneca, no se han registrados efectos adversos. A la luz de esta evidencia, comunidades como Madrid y Andalucía plantearon ayer en el pleno del Consejo Interterritorial que las personas menores de 60 años que ya han recibido la primera dosis completen la pauta con el mismo suero desarrollado poOxford. De hecho, esa es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El doctor Federico Martinón, coordinador del centro colaborador de la OMS en seguridad de vacunas de Santiago de Compostela, asegura que «si no se ha sufrido un efecto adverso relacionado con los trombos tras recibir la primera dosis es muy improbable que ocurra tras recibir la segunda».

Pero el Ministerio de Sanidad lo rechaza. «Lo que hemos acordado es que, hasta que no haya otra evidencia, no se vacune con AstraZeneca a menores de 60», zanjó ayer en rueda de prensa la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Lo que no explica la ministra es en base a qué documento técnico se ha fijado un rango tan limitado de edad para el uso de esta vacuna, pues actualmente solo se emplea en personas de entre 60 y 69 años. La Agencia Europea del Medicamento (EMA), desde luego, no ha dado ninguna pauta concreta. Tras confirmar el posible vínculo de esta vacuna con los casos aislados de trombosis –ocurridos en su mayoría en mujeres menores de 60– añadió que no podía establecer una relación con el sexo ni la edad. La EMA siempre ha defendido que los beneficios de AstraZeneca superan a sus riesgos y no la ha prohibido para ningún colectivo. Reino Unido, de hecho, la administra a toda la población, si bien es cierto que ofrece una alternativa a los menores de 30. Porque, según un estudio de la Universidad de Cambridge, el beneficio/riesgo de inyectarles la vacuna en un escenario de baja incidencia no está tan claro.

La Sociedad Española de Epidemiología coincide con el posicionamiento de la Comunidad de Madrid y de Andalucía. Desde esta sociedad científica subrayan que la posibilidad de desarrollar un trombo es mayor por la Covid-19 que por AstraZeneca. «Los vacunados que desarrollan trombosis son un 0,00034%», explican y sostienen que «hasta el momento no se han identificado factores de riesgo en pacientes que desarrollan esta reacción adversa, por lo que se siguen revisando los datos que permitan conocer la frecuencia del evento por grupos de edad y género».

Para las personas menores de 60 con la primera dosis de Astra, Sanidad prevé otros escenarios. El Instituto Carlos III ha puesto en marcha un ensayo contrarreloj para concluir si administrar a este grupo una segunda dosis de Pfizer genera una respuesta inmune más potente que la que ya tienen con el primer pinchazo de AstraZeneca. Esta pauta de vacunación combinada ya está funcionando en Alemania y Francia. Los responsables del ensayo del Carlos III aseguraron que darían una respuesta a principios de mayo, justo cuando los primeros vacunados españoles con Astra tienen que recibir la segunda dosis.

Janssen entra en juego

Con la vacuna desarrollada por Johnson&Johnson ha ocurrido exactamente lo mismo. El fabricante paralizó el envio de las dosis a Europa tras confirmar también que el fármaco podría causar trombosis en casos muy aislados. En España, Sanidad ha decidido emplearla, por el momento, en personas de 70 a 79 años. Pero sin ninguna evidencia que avale esta decisión. De hecho, Carolina Darias reconoció que están a la espera del informe de la relación beneficio/riesgo de esta vacuna por cohortes de edad, que ha solicitado la Comisión Europea. Sobre este asunto preguntó también ayer la Comunidad de Madrid en el pleno del Interterritorial. Reclamó los documentos técnicos en base a los que se establecen las franjas de edad para el uso de estas vacunas y apuesta por eliminar los cotos. «La utilización de vacunas sin límites de edad hubiera generado menos dudas y confusión entre los ciudadanos y facilitaría la organización del proceso de vacunación», aseguran fuentes del gobierno madrileño.

Lo que es innegable es que la incorporación de Janssen a la estrategia va a suponer un importante impulso al ritmo de vacunación en España al ser monodosis, a diferencia del resto. Ayer se distribuyó a las comunidades la primera remesa de 150.000 vacunas, y se empezarán a administrar hoy a los septuagenarios. Janssen también se empleará en las personas de alto riesgo, como pacientes oncológicos, transplantados, así como personas con VIH y Síndrome de Down, entre otros.

España ya ha alcanzado velocidad de crucero. Ayer se inocularon 456.777 dosis , de manera que sube a 9.886.203 las personas que han recibido alguna dosis contra la covid, el 20,8 % de la población. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad, suman 159.487 al cómputo de personas inmunizadas con las dos dosis, por lo que asciende a 3.611.606 la cifra de ciudadanos que se consideran inmunes a la covid por haber recibido la pauta vacunal completa, el 7,6% de la población.

La cifra diaria de inyecciones administradas se vuelve a equiparar a los registros récord de semanas anteriores, que rondan las 440.000 inoculaciones en los días en los que ha habido una mayor celeridad en la vacunación.

El proceso ya se ha finalizado en las residencias de ancianos al completo. En siguiente grupo, el de mayores de 80, el 98,8% tiene ya la primera dosis y el 62,1% ha completado la pauta. En el grupo de septuagenarios, la coberura es la siguiente: el 50% ha recibido la primera dosis y solo el 3,5% la segunda. Para agilizar la inmunización de este grupo de edad, de gran riesgo, Sanidad utilizara las primeras remesas de Janssen. En total, España tiene contratadas un total de 17,5 millones de dosis de esta vacuna.