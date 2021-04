A mayor daño respiratorio más trastornos neurológicos en los enfermos de Covid-19

A más afectación respiratoria, mayores problemas neurológicos posteriores. Esta es la principal conclusión a la que ha llegado un estudio de la Fundación de Investigación HM Hospitales y el Hospital HM Delfos, centro de referencia del grupo en Barcelona, junto con el Consorci Sanitari de Terrassa, para analizar los síntomas de pacientes que han padecido una Covid-19 grave. La investigación ha sido publicada en la revista científica Journal of Behavioral and Brain Science. El trabajo, liderado por el neurólogo de DH Delfos Gabriel Salazar, revela que el 61,4% de las personas han mostrado una alteración neurológica durante la fase aguda de la enfermedad, y a los seis meses de recibir el alta aún padecen alguna complicación asociada. El doctor Salazar explica que “hemos apreciado que la mayoría de los pacientes que en la revisión neurológica del medio aún aún muestran manifestaciones clínicas, que son consecuencia de la infección, son quienes estuvieron ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con menos del 90% de saturación de oxígeno y/o alteraciones de los parámetros de los gases arteriales”. Según informa HM en un comunicado, de estas complicaciones las más habituales son los trastornos de atención (57,3%) como la dificultad para prestar atención a las instrucciones, mantenerse al día con las asignaciones, problemas de conducta o de interacción social, falta de gusto y olfato, migrañas y el síndrome post traumático, cuyos síntomas como la ansiedad, el miedo o la depresión pueden alargarse durante más tiempo. Sin embargo, añade, en la mayoría de los casos estos trastornos desaparecen cuando se superan los seis meses, por lo que todos los resultados indican que la Covid-19 no afectaría al sistema nervioso central ni periférico. El doctor apunta que otro campo en el que hay que seguir profundizando es en el de la respuesta del sistema inmunológico, ya que “creemos que es crucial en la complicación que sufren algunos pacientes. Hemos observado que la entrada del virus produce una tormenta de citoquinas, por lo que pensamos que debemos precisar mejor en la inhibición o inmunomodulación selectiva para evitar la salida masiva de estas citoquinas”.