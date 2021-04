El Gobierno vuelve a olvidar a los enfermos crónicos en la estrategia de vacunación contra la Covid-19

La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) ha mostrado su “gran preocupación” tras conocer la sexta y, por el momento, última actualización de la estrategia de vacunación contra la Covid-19 que ha formulado el Ministerio de Sanidad tras conocer que los enfermos crónicos siguen fuera de los grupos prioritarios a inmunizar.

Reclama por ello a la Comisión de Salud Pública que realice una “urgente” revisión de la misma para que se tenga en cuenta la situación de vulnerabilidad de las personas con patologías de riesgo. En un comunicado, la POP recuerda que en el documento inicial de la estrategia se determinó que en la priorización serán consideradas personas con condiciones de alto riesgo para Covid-19 aquellas con condiciones o patologías para las que existe evidencia sólida, en el momento actual, de mayor riesgo de enfermedad grave.

“No entendemos que, tras más de cuatro meses de vacunación, los pacientes crónicos sigamos siendo los grandes olvidados. Está siendo un año durísimo para las personas que tienen una enfermedad crónica y, por tanto, un alto riesgo ante el contagio por COVID-19. Gran parte de este colectivo se encuentra, además, muy expuesto a la COVID-19, ya que tienen la necesidad de acudir con frecuencia a centros sanitarios para continuar con sus tratamientos, pruebas y consultas. No podemos comprender que la Comisión de Salud Pública no tenga en cuenta la especial situación de vulnerabilidad que tienen estas personas.”, ha explicado Carina Escobar, presidenta de la plataforma.

La POP lamenta en el comunicado, que, tras seis actualizaciones de la Estrategia, la Comisión de Salud Pública siga sin incorporar al resto de personas con patologías crónicas como: afecciones cardiacas, enfermedades respiratorias, enfermedades neurológicas, fibrosis quística y otras enfermedades raras, así como aquellos pacientes que tienen tratamientos inmunosupresores y para los cuales existe evidencia sólida de mayor riesgo de enfermedad grave. Como ha informado este periódico, diversos colectivos de pacientes han mostrado ya su malestar por la estrategia emanada del Ministerio de Sanidad.