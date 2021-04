Bruselas abre la puerta a que los estadounidenses vacunados viajen a la UE en verano

La Comisión Europea recomendará a los Veintisiete que los turistas estadounidenses que hayan sido vacunados puedan viajar a la Unión Europea de cara a la temporada turística, según desveló la presidenta del organismo, Ursula von der Leyen, en una entrevista al rotativo “New York Times” publicada este domingo. Tras las dudas suscitadas por estas declaraciones, ayer los portavoces comunitarios aclararon que todavía no nos encontramos ante una propuesta formal y que todo dependerá de la situación epidemiológica al otro lado del Atlántico y de la reanudación de los desplazamientos dentro del territorio comunitario. De hecho, los Veintisiete están tramitando un certificado común de vacunación para facilitar la movilidad, pero cada Estado podrá decidir su aplicación (por ejemplo, si exime o no a los inmunizados de guardar cuarentena o pasar una prueba PCR). En EEUU, el 27% de la población ha sido completamente vacunada y se espera que a mediados de junio, el 70% de la población haya recibido el antídoto.

En esta entrevista, von der Leyen daba por seguro que las capitales europeas no tendrán problemas en aceptar los desplazamientos de los turistas estadounidenses ya que éstos están siendo inmunizados con antídotos validados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA por sus siglas en inglés). Los portavoces comunitarios no fueron ayer capaces de aclarar si la UE va a exigir reciprocidad a EEUU y qué puede pasar con los viajeros europeos que quieran cruzar el Atlántico y que han sido vacunados con el antídoto de AstraZeneca, que no cuenta con la luz verde de las autoridades sanitarias estadounidenses.