Necesito comprender

Saber si somos locos o tontos o ignorantes o malos, o solo muy desgraciados. Saber qué nos lleva a actuar de forma obtusa y mezquina. Ahora que parece que las cosas de la covid iban un poco mejor, se finaliza con el estado de alarma y allá cada comunidad con sus disciernes. Y allá cada palo con su vela. ¿No podían haber prorrogado? Si hemos aguantado tanto, podemos aguantar unos meses más con cuidado y sin fiesta, al menos hasta la vacunación masiva. Luego dirán que viene la quinta ola, y a mi me dará una profunda vergüenza ajena. No soy paranoica, al contrario, soy ingenua por naturaleza, pero esto ya me está haciendo perder la confianza en los desconocidos. Pareciera factible eso de que los poderes tenebrosos quieren hacer una buena limpieza demográfica. Somos muchos, el planeta esquilmado no da para tantos, vamos a acabar con una buena porción de población. Los débiles mejor. Resuena nazi esta especulación, pero ¿no ven cierto paralelismo? También acabarán con las personas sensibles e indómitas. Nos volverán locos con sus políticas, nos mostrarán cruelmente la masacre que estamos viviendo, pero luego nos invitarán a bailar pegados, olvidándose de los pobres muertos. Abrirán fronteras para que salgamos descontrolados a tomar autos y aviones pensando que todo terminó, y gozaremos de playas y chiringuitos paelleros, hasta darnos cuenta de que quizá esa no era la solución de nuestros males. Que nuestros males comienzan en nuestra propia superficialidad, en nuestra animalidad perversa. En nuestro vivir sin devoción. Beber, comer, consumir tangibles, hablar sin saber, criticar, gritar, fardar, olvidar que somos una pequeña mierda amenazada. Pasar por la vida como zombis. ¿Para qué, pensarán los maléficos, queremos esta gente? Vendrá la cepa india a resolverlo.