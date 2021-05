Los turistas británicos podrían viajar a España a partir del 20 de mayo y sin prueba PCR

El Gobierno confía en que la Unión Europea levantará la restricción de los viajes no esenciales a países externos a partir del 20 de mayo, lo que significa que los turistas británicos podrían viajar a España. Así lo ha comunicado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada por las previsiones de llegada de turistas británicos en verano, teniendo en cuenta que Londres no ha incluido de momento a España entre los destinos que considera seguros, y que en principio no tiene previsto revisar su lista negra con efectos hasta comienzos de junio.

La ministra aseguró que su departamento está en contacto permanente con las autoridades del Reino Unido para que “entiendan” las variaciones que tiene España en este momento en sus territorios en la incidencia acumulada de casos de coronavirus, dado que hay regiones como Madrid o País Vasco con esa tasa sensiblemente más elevada que otras regiones muy turísticas, como Baleares o la Comunidad Valenciana.

Maroto añadió que el Gobierno es optimista con las previsiones para el turismo británico, el principal mercado emisor de visitantes para España. La ministra justificó esta afirmación en primer lugar con la “buena noticia” de que la UE podría revisar mañana mismo su recomendación 912 que regula los viajes no esenciales de fuera de la UE, levantando las restricciones a partir del 20 de mayo, y los británicos, por su incidencia actual del coronavirus y sus datos de vacunación, podrían entrar en España incluso sin PCR.

Además, la ministra recordó que desde el 17 de mayo los británicos podrán salir de Reino Unido porque el Gobierno de Boris Johnson levantará las limitaciones a los viajes al extranjero en esa fecha.

Con estas medidas de la UE y Londres, más el aumento de la vacunación y la caída en la incidencia acumulada de casos, Maroto manifestó que en el Gobierno son “bastante optimistas de que en la siguiente revisión que hagan las autoridades británicas, España pueda estar ya en ‘verde’ y podamos recibir al mercado británico, que es nuestro principal mercado emisor”.

La ministra indicó que la temporada veraniega se ve ya “con más optimismo”, a la luz de la reactivación que están experimentando los viajes nacionales y de la puesta en marcha en junio de los certificados verdes de vacunación y de la revisión de las recomendaciones de la UE y del Reino Unido.