El Gobierno olvida a los héroes de la pandemia en el reparto de fondos europeos

Reforzar realmente la Sanidad pública en España no parece estar entre los objetivos prioritarios del Gobierno. Hace días, LA RAZÓN informó de que el Sistema Nacional de Salud no absorberá un 7% del gasto presupuestario hasta 2050, según informó el propio Ejecutivo a la Comisión Europea, con lo que no se cumplirán las promesas electorales del presidente Pedro Sánchez y de sus socios de Unidas Podemos.

Ahora, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia descarta aplicar en el reparto de los fondos europeos los recursos necesarios para afrontar las inversiones y reformas que requiere nuestro SNS, pese a las debilidades con las que se ha afrontado la pandemia Covid-19.

Según la organización que preside Miguel Borra, en el punto del plan “Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema de Salud” se asigna para Sanidad sólo un 1,54% (1.069 millones) del total de los fondos. “Esta cifra es de las más bajas en el reparto y sólo se encuentra por encima del asignado a la industria de Cultura y Deporte”, asegura en un comunicado.

“El documento asume la necesidad de un refuerzo de las capacidades profesionales y reducción de la temporalidad, revisión del Estatuto Marco, reforzar las dotaciones de médicos, enfermería y demás trabajadores de la salud, mejora de las condiciones laborales, mejorar el sistema de formación sanitaria especializada (EIR) y potenciar el desarrollo profesional.

Sin embargo, a la hora de asignar los fondos de inversión necesarios para lograr estas metas, el presupuesto asignado dentro de esos 1.069 millones es de cero euros”. CSIF añade que el Gobierno ha creado una mesa de diálogo específica para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En ninguna de las reuniones producidas se nombra al Ministerio de Sanidad”.

Tampoco, dentro de las diferentes consultas sectoriales donde se han debatido los diferentes componentes del Plan aparece el Ministerio de Sanidad. CSIF denuncia la “dejadez de este Gobierno con los profesionales del SNS, al excluirlos de este fondo de recuperación. El Gobierno olvida a las personas sobre las que se sustenta uno de los pilares fundamentales en la lucha contra la pandemia y a los que se les valora, desde ese plan de recuperación, con un cero”.