Baja la incidencia 10 puntos tras el estado de alarma

Han pasado ya dos semanas desde el final del estado de alarma. Y, pese a que se han relajado las medidas, la curva de contagios continúa con su tendencia descendente. Según el último balance del Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada a 14 días baja 10 puntos respecto al viernes y se coloca en los 151 casos por cada 100.000 habitantes. Así, España está a un paso de situarse en riesgo medio, que según el semáforo de Sanidad se alcanza cuando la tasa es inferior a 150.

«Tenemos datos muy favorecedores respecto al viernes», aplaudió ayer el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Aunque afirmó que la mayoría de las comunidades tienen tendencias favorables «no podemos asegurar que las grandes concentraciones y aglomeraciones vistas este fin de semana y el anterior no vayan a tener ningún impacto». No obstante, aclaró que, de tenerlo, «no va a ser grande y se va reduciendo día a día según avanza el proceso de vacunación».

El epidemiólogo apuntó a que esta buena tendencia se debe ala vacunación pero pidió a la población que haga un último esfuerzo. «Tenemos coberturas vacunales altas en la población vulnerable, pero todavía no hemos alcanzando la suficiente inmunidad de grupo como para relajar las medidas de protección personal».

Hospitalizados

Los casos de hospitalización por Covid también se van reduciendo paulatinamente. A día de hoy, la ocupación de enfermos covid en camas convencionales es del 5,5% y de camas UCI del 18,66%. Esta fotografía recuerda a la de agosto del año pasado pero con la diferencia de que la estancia media en las Unidades de Cuidados Intensivos es mayor.

Simón explicó que la situación no es del todo comparable, sobre todo, porque la edad media de los pacientes en UCI ha ido bajando. «La edad media de contagio en la primera ola era de 62 años, ahora de 39, la más baja que hemos tenido. La de hospitalizados en planta ha pasado de 68 a 61 y en UCI de 63 a 61. En fallecidos, se ha pasado de 81 a 78 actualmente». Estos datos, explicó Simón, «indican que tenemos más protegida a la población vulnerable, y al tener a población menos vulnerable en las UCI y con menos probabilidad de fallecer su estancia media aumenta». En la primera ola, prosiguió el epidemiólogo, «las estancia media era de 5 o 6 días porque ingresaban pacientes muy mayores. Ahora, de veintitantos días».

El director del Centro de Alertas también advirtió que la variante británica, que ya ocupa casi todo el nicho, puede tener parte de responsabilidad em ese lento descenso de ocupación en las UCI. «Algunos estudios dicen que puede ser más virulenta, aunque no parece que lo sea mucho más que las anteriores. Aunque sí puede estar detrás de ese lento descenso. Ahora casi todos los casos son de este variante».

Variente india

Una de las variantes que más preocupa a nivel interacional, la india, ya circula por España. Actualmente hay 20 casos y desde Sanidad, ya la califican como «cepa de interés». Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, sobre la variante india en España. Al ser preguntado sobre ella, el epidemiólogo dijo: «En España hemos identificado alrededor de 20 casos, casi todos asociados a buques con tripulación de origen indio. No tenemos información de que la variante india esté ocupando un gran espacio en España. Necesitaremos una semana o dos para saber si el incremento es importante o no. Con la información que hay, que no es suficientemente sólida, todavía no la consideramos variante de preocupación, aunque sí de interés. Se está haciendo un seguimiento muy estrecho y tomando las medidas necesarias».

En España,la variante con origen en Reino Unido ya supone el 90 % de los casos en ocho comunidades autónomas y Melilla, según el último informe del Ministerio de Sanidad. Mientras tanto, el porcentaje de casos compatibles con las variantes suadafricana y brasileña, estimados por PCR, crece ligeramente esta semana y se encuentra en un rango entre 0 % y 7 %.