Brasil sufre con su variante más muertes de niños y embarazadas

La situación de niños y embarazadas en Brasil durante la pandemia provoca la extrema preocupación de las autoridades sanitarias, quizás más de las del resto del mundo, como suele suceder en esa nación. El motivo radica en que la enfermedad parece estar acabando con la vida de bebés y niños pequeños a una tasa inusualmente elevada. Y a las gestantes.

Desde el comienzo de la pandemia las cifras oficiales señalan que han fallecido por covid 832 niños menores de 5 años. Sin embargo, en EE UU, que tiene una población mucho más elevada que Brasil –328 millones por 211– han sido 139 niños.

Los expertos afirman que la variante P.1, que se ha extendido ampliamente en Brasil parece conducir a mayores tasas de mortalidad también entre mujeres embarazadas. Algunas mujeres con covid están dando a luz a bebés prematuros ya infectados con el virus. Y en numerosas ocasiones, ambos fallecen.

José María Martín-Moreno, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia, señala a LA RAZÓN que algunos estudios «elevan a 2.200 los niños de menos de 5 años fallecidos por la covid. Parece que la variante brasileña P.1 afecta más a las embarazadas. En cuanto a la incidencia en niños», continúa Martín-Moreno, «no sólo entraría en juego que la variante los infecte más, es que el mal estado de salud en general en este rango de edad es peor. Uno de cada cuatro niños de esa edad presentaban también otros problemas de salud o estaban inmunodeprimidos».

La falta de acceso adecuado a la atención médica infantil probablemente sea un factor en la cifra de muertos. En Brasil los médicos están saturados y a menudo se han demorado en confirmar las infecciones en los niños. No les están aplicando pruebas de diagnóstico. Los envían a casa, y solo regresan a los centros de salud cuando ya su caso de covid está avanzado y es más difícil de tratar.

Llamamiento público

En el caso de las embarazadas, el fuerte aumento de las muertes por covid hizo que se hicieran llamamientos oficiales a las mujeres brasileñas para que retrasen sus planes de embarazo. Su media de muertes se ha duplicado en Brasil en 2021 respecto a 2020. Solo entre enero y abril de este año, al menos 433 gestantes o mujeres que parieron recientemente perdieron sus vidas como consecuencia de la covid frente a los 546 decesos registrados a lo largo de todo el año pasado.

Un informe de investigadores de tres universidades brasileñas mostró que la media semanal de muertes aumentó un 62% este año en la población general, mientras que entre embarazadas ese crecimiento fue del 186%.

En España, un número cada vez mayor de laboratorios empieza a utilizar PCR capaces de identificar muestras compatibles con las variantes brasileña y surafricana si bien en la mayoría de los casos no es posible diferenciar. Sanidad indica que «el porcentaje de resultados compatibles con las variantes B.1.351/P.1 está entre el 0,3 % y el 4,1%».

Respecto a la utilidad de las vacunas, los ensayos clínicos que se conocen señalan que no incluyeron embarazadas. Pero los datos disponibles, principalmente de utilización de las vacunas en Estados Unidos, no indican ningún efecto adverso sobre el embarazo. El Comité de Vacunación e Inmunización (JCVI) del Reino Unido y las autoridades sanitarias belgas recomiendan que las vacunas deben ofrecerse a las embarazadas al mismo tiempo que al resto de la población, según su edad y riesgo clínico. Dado que los sueros de Pfizer/Biontech y Moderna se han estudiado más en embarazadas recomiendan su preferencia de utilización. De ahí que Sanidad declare en su Estrategia de Vacunación que «en general no se ha detectado un mayor riesgo de covid grave por estar embarazada».