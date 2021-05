Ofrecer Astrazeneca bajo consentimiento informado, una decisión “poco oportuna y prudente”

Actualidad

El Comité Nacional de Bioética (CNB) ya ha hecho llegar a Sanidad su informe consultivo, qué no vinculante, sobre si es ético completar la pauta de los cerca de dos millones de personas, menores de 60 años, inmunizados con Vaxzevria (nombre comercial de la vacuna de AstraZeneca) con este mismo suero y, en ese caso, si se debe exigir un consentimiento y cómo debía ser éste. Federico de Montalvo, presidente del CNB, explica a LA RAZÓN que no ha sido una decisión fácil. “Nos ha llevado muchas horas de trabajo la elaboración de este documento, e internamente ha habido mucho debate. Es importante recordar que nuestro informe, además de no ser vinculante, se ciñe unica y exclusivamente a la consulta realizada por Sanidad, por lo que no se pronunciará sobre la opción de completar la pauta con Pfizer”, explica.

Pero, ¿cual puede ser la postura de CNB frente a esta petición? Hace un mes, De Montalvo y Vicente Bellver publicaban en el medio especializado Diario Médico su opinión sobre si era ético ofrecer a los menores de 60 años la inmunización con Vaxzevria, bajo consentimiento informado. Recordemos que, en ese momento, aún no había suficiente evidencia científica sobre la presunta vinculación de este suero con los casos “sumamente aislados” de trombos en personas menores de 60 años. Presidente y vicepresidente mostraban su desacuerdo con esta posibilidad con estas palabras “la propuesta de ofrecer la vacuna Vaxzevria (el nombre de la vacuna de Astrazeneca) a las personas menores de 60 años que voluntariamente y tras un consentimiento informado específico acepten vacunarse con ella es una propuesta sugerente, pero parece mostrarse poco oportuna y prudente en este momento”. Entre otros aspectos, argumentaban que introducir la propuesta de un consentimiento informado en ese momento, contradecía los propios principios éticos que informan la Estrategia de vacunación. Y es que en ella se señala, literalmente, “que la toma de decisiones para la priorización debe basarse fundamentalmente en la evidencia científica y, por tanto, no puede basarse solo en el consentimiento informado del individuo”.

Preguntamos a De Montalvo si la postura que el CNB ha tomado, y que se conocerá a lo largo del día de hoy, es coherente con sus opiniones de hace un mes. “La situación no es la misma ahora que cuando publicamos esa opinión, pero nuestro criterio no ha cambiado, ya que no sería coherente”, explica.

Fuentes cercanas al organismo indican a LA RAZÓN que, dado que ya no existe la situación de incertidumbre que había hace un mes con la vacuna de Astrazeneca, el informe será, con toda seguridad, mucho más benévolo y permisivo.