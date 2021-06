El Gobierno se desentiende del uso de las mascarillas

El Ejecutivo de Pedro Sánchez se quita de enmedio en la cuestión del uso o no de las mascarillas. La portavoz, María Jesús Montero, aseguró ayer que van a ser la Comisión de Salud Pública y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) los que decidan, y no el Gobierno, eliminar el uso obligatorio de las mascarillas. Montero lo afirmó así en la rueda de prensa posterior el Consejo de Ministros y un día después de que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, informase de que va a analizar de forma inminente la supresión de la obligatoriedad de llevar mascarilla en espacios abiertos, algo que pretende que cristalice antes de que acabe el mes de junio.

Además, ayer Madrid informó de que va a esperar a tener más población vacunada para suprimir la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores aunque incide en que esta debe ser una de las primeras decisiones en la «desescalada paulatina» que habría que hacer.

Montero explicó que «al igual que ahora hay una normativa que obliga al uso de las mascarillas, y va a ser el criterio de los expertos el que cambie la normativa nacional para permitir que los ciudadanos puedan circular sin que sea obligatorio el uso de las mascarillas», para recordar que esta medida también está condicionada por el grado de inmunización de la población. Es sorprendente este echar «balones fuera» cuando ya tienen la decisión tomada de recomendar dejar de usarlas en exteriores a finales de este mes, como ya adelantó LA RAZÓN.

Y estas comunidades autónomas aludidas y decisorias mantienen muchas dudas. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, instaba ayer a la ciudadanía andaluza a «no tener ninguna prisa» por dejar de usar la mascarilla al aire libre pese a la incomodidad que supone, más aún con el calor, y pidió prudencia porque «el peligro sigue ahí». Marín cree que «ahora mismo estamos saliendo ya de una situación bastante complicada donde no veíamos el final del túnel y ahora afortunadamente ya estamos viendo cómo está remitiendo esta dura pandemia, pero en los datos diarios estamos ahí en una meseta que no somos capaces de terminar de vencer».

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, defendió que la decisión sobre el uso de la mascarilla en el exterior se adopte a nivel nacional, al tiempo que remarcó que se trata de una medida que «sigue siendo útil» para luchar contra la pandemia. Insistió a la ciudadanía en que deben seguir siendo «cuidadosa», sobre todo ante la aparición de nuevas variantes. No obstante confió en que si se mantiene el ritmo de vacunación, baja el número de ingresos y decrece la presión en las UCIS se podrá plantear limitar el uso de mascarilla en el exterior.

«No ha llegado el momento»

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, consideró que todavía «no ha llegado el momento» de renunciar al uso de la mascarilla en exteriores y confió en que cuando se permita esa posibilidad se haga desde el consenso entre las comunidades autónomas en el Interterritorial. Chivite afirmó que Navarra «va poco a poco relajando las medidas, lo hacemos desde un punto de vista progresivo pero prudente, porque la pandemia no ha acabado, y sí que comparto ese deseo de que una de las medidas de relajación sea quitarse la mascarilla, pero creo que no ha llegado ese momento».

«Sería un disparate que haya decisiones diferentes en un sitio u otro», señaló ayer el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, sobre la supresión progresiva de las mascarillas. Fernández Vara indicó que, por costumbre, tiene «no crear debates que no sean en el seno del Consejo Interterritorial de Salud», ya que debe ser allí «donde decidamos todos. Lo que me parecería un disparate es que se adoptaran decisiones diferentes en un sitio u otro pero, como eso no va a ser porque no puede ser, lo único es que cuando se trate, nuestra decisión será de ir poco a poco progresivamente eliminando la obligatoriedad de las mascarillas».

Sí se mostró más decidido a suprimir la mascarilla el portavoz del Comité de Enfermedades Infecciosas de Baleares, Javier Arranz, que considera «bastante razonable» que se pueda levantar este mismo verano la obligación de llevarlas en espacios abiertos «si todo continua igual que hasta ahora». Así se expresó Arranz durante una rueda de prensa ayer, en la que recordó que la mascarilla obligatoria fue una medida de ámbito nacional adoptada en el Consejo Interterritorial, el órgano de coordinación sanitaria del Estado.