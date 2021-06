Los turistas de zonas de riesgo entrarán en España si acreditan estar libres de Covid, recuperados o vacunados

España ha introducido cambios en los criterios de entrada de viajeros y turistas a través de nuestras fronteras, que entrarán en vigor desde las 0:00 horas de este lunes. En concreto, a los procedentes de países o zonas de riesgo, considerados como tal en función de la situación epidemiológica de cada momento, se les exigirá la certificación de algunos requisitos sanitarios. El primero es uno que confirme que el titular ha recibido una vacuna contra la Covid-19, es decir, un certificado de vacunación.

El segundo un certificado que indique el resultado de una prueba diagnóstica de infección activa de Covid-19, lo que se denominará certificado de diagnóstico, y el tercero es un certificado de recuperación, que confirme que el titular se ha recuperado de la Covid-19. Así figura en la resolución de la Dirección General de Salud Pública relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España que ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La norma establece que como requisito previo para el embarque los pasajeros deberán mostrar al personal de la compañía de transportes el código QR generado por SpTH y en l caso de estar identificado como documental control, el certificado del que estén en posesión. “Las compañías se limitarán a comprobar que el viajero presenta dicho certificado, comprobando que se corresponde con su identidad, sin que en ningún caso puedan acceder a la información sanitaria contenida en el mismo”.

La presentación del certificado podrá ser requerida en el control sanitario a la llegada a España. A los pasajeros precedentes de países o zonas no incluidos en la relación de países de riesgo no se les exigirá la certificación de los requisitos sanitarios. No obstante, deberán cumplimentar el formulario de control sanitario través de SpTH y obtendrán un código QR con la denominación Fast Control, que permitirá que los procesos de control sanitario a la llegada se hagan de una forma más ágil. ¿Qué certificados de vacunación se considerarán válidos?

Tal y como ha avanzado LA RAZÓN en su edición en papel, se aceptarán como válidos los expedidos por las autoridades competentes del país de origen a partir de los 14 días posteriores a la fecha de administración de la última dosis de la pauta vacunal completa. Las vacunas admitidas serán las autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (Ema, por sus siglas en inglés) o aquellas que hayan completado el proceso de uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud (SOMS). Se trata, básicamente, de las cuatro que ya se administran en España -Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen- y de las dos chinas: Sinopharm y Sinovac, muy utilizada en América Latina, Medio Oriente y, por supuesto, Asia.

Dicho requisito dejará fuera al antídoto ruso Sputnik, tal y como ha adelantado este periódico. El certificado de vacunación deberá incluir el nombre y apellido del titular, la fecha de vacunación indicando la fecha de la última dosis administrada, el tipo de vacuna administrada, el número de dosis administrada, el país emisor y la identificación del organismo emisor del certificado de vacunación.

Con respecto al certificado de diagnóstico, la orden apunta que se considerarán como válidos los certificados de prueba diagnóstica de infección activa de Covid-19 con resultado negativo expedidos en las 48 horas anteriores a la llegada a España. Serán admitidas como pruebas de infección las de amplificación de ácido nucleico molecular utilizadas para detectar la presencia del ácido ribonucleico del SARS-CoV-2 y el test de detección de antígeno incluido en la lista común de test rápidos de antígeno para Covid-19 publicada por la Comisión Europea.

Con respecto al certificado de recuperación, Salud Pública explica que se aceptarán como válidos los emitidos por la autoridad competente o por un servicio médico como mínimo 11 días después de la realización de la primera prueba diagnóstica NAAT con resultado positivo. La validad del certificado finalizará a los 180 días a partir de la fecha de la toma de la muestra. La exigencia de alguno de estos tres certificados también regirá para los viajeros que lleguen a España por la frontera terrestre procedentes de zonas de riesgo, salvo que se trate de profesionales del transporte por vía terrestre en el ejercicio de su actividad profesional, los trabajadores fronterizos y los residentes en zonas fronterizas en un radio de 30 kilómetros de su lugar de residencia.