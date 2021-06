Simón descarta una quinta ola

Pese a la relajación de las medidas anti Covid y las imágenes que se observan cada fin de semana desde eque finalizó el estado de alarma, con aglomeraciones, sobre todo de jóvenes, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, no cree que vaya a producirse una quinta ola. “Podemos tener ondulaciones en la evolución y, de hecho, si se observa la curva por grupos de edad se ven ciertos picos”. Para evitar que esas ondulaciones activen la alerta, “hay que tener al 70% de la población inmune, así no habrá riesgos de incrementos en la transmisión, como mucho se producirá una estabilidad”, explicó.

El epidemiólogo apuntó que aunque “hay grupos muy bien vacunados, que son los grupos diana, la población mayor, y entre ellos ya no se puede incrementar mucho la transmisión, como mucho se pueden producir pequeños brotes que se controlarán pronto” hay otros, como los jóvenes, donde la cobertura todavía es muy muy pequeña. “Entre ellos si puede haber transmisión y que se produzcan ondulaciones, pero no afectará a los valores nacionales porque las tasas de vacuanción ya son muy elevadas”, apostilló Simón.

Respecto a la preocupación de la Comunidad de Madrid respecto a la variante Delta, que se ha demostrado más transmisible, Fernando Simón quita hierro al asunto. El viceconsejero de Salud, Antonio Zapatero, advirtió el fin de semana que hay transmisión comunitaria de esta cepa en la comunidad madrtileña y culpó al Gobierno de los pocos controles en Barajas. “Los casos que se importan son un número textimonial respecto a los que se notifican, eso no quiere decir que en determinados grupos haya brotes ya sea de españoles que han viajado o de personas que vienen de fuera”, cotestó el director del CCAES. “El hecho de que pueda entrar por viajeros por avión, es un hecho probable pero las vías de entrada pueden ser múltiples, no hay que tener una preocupación excesiva, sí estar expectantes”, añadió.

Respecto a la situación de la Comunidad de Madrid, Simón dijo que está teniendo una evolución favorable, pero es de las comunidades que ha estado por encima de la media. “Ahora desciende muy rápido por varios motivos: a la vacunación y al hecho de que como ha tenido incidencias mayores hay más población inmunizada de manera natural”. Su tasa de contagios está bajando drásticamente y, eso demuestra, según Simón, que no están teniendo un gran impacto las variantes como la Delta. d”La delta ha llamado mucho la atención en Reino Unido, pero no es la única que nos puede interesar. Por ahora no está generando un problema imporrante, los datos indican cierto escape inmunitario a las vacunas, pero no mucho, de uno o dos puntos”, concluyó .

