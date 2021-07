“Os habéis ido a Mallorca a buscar la muerte”

Una carta de la Jefa de Estudios y Coordinación del Covid-19 de uno de los institutos afectados por el macrobrote de Mallorca se ha hecho viral en las redes por su forma de manifestar el estupor ante lo ocurrido. En ella, la docente, que ha dimitido de su puesto por “agotamiento” expresa su frustración y sensación de fracaso con frases como “os vais a Mallorca en busca del coronavirus después de que durante meses, en el instituto, nos hayamos dejado la vida para que no os contagiéis y no contagiéis a vuestras familias”.

En el documento comienza aclarando que el centro no ha tenido nada que ver, que la responsabilidad es de los jóvenes que han ido a Mallorca al encuentro «de la muerte» y culpabiliza también a las familias que lo han permitido. Incluso llega a referirse al viaje como “semejante estupidez con forma de contagio masivo» y «atropello sanitario”.

También tienes duras palabras para el hecho de los alumnos se defendían en Mallorca diciendo que a ellos no les obligaron a llevar mascarillas. “¿Perdón, en serio? ¿A estas alturas hay que ‘obligar’ a futuros universitarios a llevar mascarilla? ¿Hay que obligar a casi adultos a cumplir una norma mundial? ¿A qué jugamos? ¿Vamos a dejarnos chantajear por un argumento tan infantil usado de forma torticera por personas que han jugado a ser adultos viajando a kilómetros de sus hogares para, no nos engañemos, cogerse una cogorza detrás de otra lejos de padre/madre? ¿En qué quedamos, adultos o niños? Y voy más allá... Si no hubiera acabado el curso, ¿ahora estarían en el instituto poniendo en peligro a quienes se han desgastado protegiéndolos?”.

Como ejemplo de la irresponsabilidad, la Jefa de Estudios cuenta que llegó a discutir con alguna de las alumnas que no pudo ir de viaje porque coincidía con las fechas de la recuperación: «Estoy aquí por culpa vuestra porque si no llega a ser por el de Lengua yo estaría en Mallorca con los demás». Ella contestó: «Si pasa algo en Mallorca tendrás que dar gracias al magnífico profesor de Lengua con quien tú sola has suspendido»

“A veces pienso que el ser humano está mejor confinado”, escribe la docente para explicar la sensación que ha tenido durante estos meses. “Luego pienso que la mezquindad es minoritaria y me consuelo un poco. Pero poco, porque si algo he aprendido este año, con toda la información que manejo como jefa de estudios adjunta, como coordinadora Covid y como rara avis que no entiende otra forma de vida que en sociedad, capaz de anteponer su grupo o a otro miembro de este frente a sí misma como ente individual, es que hemos vuelto a fracasar por culpa del individualismo, del egoísmo y de un egocentrismo mal gestionado”. Para finalizar, aprovecha para pedir una reforma educativa que ayude a los jóvenes a desarrollar el pensamiento crítico. “Sigo clamando en este desierto por una reforma efectiva del sistema educativo que nos devuelva las horas de Literatura secuestradas, de Historia y de Filosofía en la lengua en la que amamos (no a la que amamos) y que se dejen de nimiedades que conducen a crear adultos infantilizados, egoístas y flojos. Hace falta Pensamiento en una sociedad individualista que hace aguas por todas partes».