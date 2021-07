Reino Unido culminará la desescalada el 19 de julio pese al aumento de casos

Internacional

El premier Boris Johnson confirmó ayer que el próximo 19 de julio culminara la desescalada en Inglaterra, pero insistió en que esto “no significa recuperar la vida normal de inmediato”. En este sentido, pidió actuar con “prudencia” a la ciudadanía si no quieren ver cómo vuelven las restricciones sociales porque “la pandemia no ha terminado”. Los que quieran entrar a discotecas deberán presentar test negativo o prueba de pauta vacunación completa. Respecto al uso de mascarillas, que nunca han sido obligatoria en la calle, se recomendará seguir llevándolas en espacios interiores y ante multitudes. Aunque ya no habrá ley al respecto, el premier apela a la “responsabilidad ciudadana”. Las medidas se aplicarán solo a Inglaterra, que es donde Downing Street tiene competencias ante la materia. Por su parte, Irlanda del Norte, Gales y Escocia llevarán a cabo su propia hoja de ruta. Pero se espera que vaya en la misma línea.

El Reino Unido es actualmente el país más afectado de Europa por la variante india. El lunes se registraron más de 30.000 nuevos casos por sexto día consecutivo. Los científicos que asesoran al Ejecutivo estiman que para mediados de agosto se podrán llegar a los 100.000 contagios diarios, entre 1.000 y 2.000 hospitalizaciones y entre 100 y 200 muertes. No obstante, recalcan que la exitosa campaña de vacunación – donde el 88% de la población adulta tiene ya la primera dosis y el 67% cuenta con los dos pinchazos- está siendo efectiva ya que está debilitando el vínculo ente contagios, hospitalizaciones y muertes.

Aunque reconoce que los casos seguirán subiendo, Johnson considera que ahora en verano, con las escuelas cerradas, es el mejor momento para “aprender a convivir” con la enfermedad. “Si no abrimos ahora, entonces ¿cuándo?”, se preguntó, e indicó que el Gobierno ha tomado la decisión de manera “sopesada y equilibrada”. Con todo, más de cien científicos y médicos han firmado una carta publicada por la revista especializada The Lancet pidiendo que no terminen aún las restricciones porque se está jugando con fuego