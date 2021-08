«Insuficiente» plan sobre trabajadores de residencias

El Círculo Empresarial de Atención a las Personas, una de las patronales del sector de la dependencia, considera «insuficiente» y «poco valiente» el plan de Sanidad para las residencias de mayores de que los trabajadores no vacunados se hagan dos PCR semanales y que puedan ser trasladados de trabajo, señaló la presidenta, Cinta Pascual, que está convencida de que España acabará haciendo obligatoria la vacuna para el personal sanitario y sociosanitario dentro de unos meses, «cuando no haya dos o tres países en la Unión Europea que la exijan, sino diez. Lamentamos que no sean valientes y que no se tome la decisión correcta», asegura sin entender tampoco que se plantee el traslado de los trabajadores no vacunados, cuando la normativa laboral dificulta mucho cualquier modificación de destino.

Esa propuesta, añade, muestra además que no se conoce el sector de las residencias donde el 98% de los trabajadores son personas en atención directa y «todo el mundo tiene contacto con las personas mayores. Es una comunidad. El contacto es fundamental», concluye.

Un paso más dio ayer la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España. Reclama extender a quienes atienden a personas mayores y con discapacidad en sus domicilios o a los profesionales de los centros de día la propuesta del Gobierno. Así lo señaló a Servimedia el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, quien considera que el documento propuesto por Sanidad es «generalista» y no es acorde con la realidad de los centros, pues «ha sido elaborado por personas que desconocen cómo funcionan».

En este contexto, Ramírez pide tener en cuenta los riesgos de contagio ante la quinta ola de la covid entre las 400.000 personas que reciben asistencia en su domicilio y las más de 100.000 que acuden a centros de día. «También debería aplicarse a los profesionales que atienden a estas personas vulnerables y dependientes», reclamó.

Pero el presidente de los directores y gerentes de servicios sociales parte de la base de que las actuales recomendaciones oficiales «no van a resolver el grave problema de aumentos de contagios y muertes que está habiendo en las residencias en este momento».

Algunas comunidades se han mostrado favorables a las medidas aunque portavoces del Gobierno vasco han adelantado que no seguirán, por el momento, estas recomendaciones.