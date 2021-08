«Los episodios de calor extremo se han duplicado en esta década en España»

-¿Qué efectos del cambio climático van a aparecer o acentuarse en España? ¿Veremos más «Filomenas»?

-Episodios como el de la ola de calor que estamos viviendo son cada vez más frecuentes y lo serán aún más en las próximas décadas. Existe consenso científico sobre que el aumento de la cantidad y la intensidad de estos episodios tiene relación con el cambio climático. Es prácticamente seguro que las olas de calor se han convertido en más frecuentes e intensas en la mayoría de las regiones desde los años 50, mientras que el frío extremo (incluidas las olas de frío) son menos frecuentes y graves, con mucha confianza en que el cambio climático inducido por el hombre es la principal razón de estos cambios. Episodios recientes de calor extremo observados la pasada década habría sido extremadamente improbable que ocurrieran sin la influencia humana. Y es que las olas de calor han aumentado en intensidad, frecuencia, duración y extensión. Entre 1975 y 2019 hubo 59 en Península, Baleares, Ceuta y Melilla y 37 en Canarias. En concreto, se han duplicado en la última década en España y los peores valores se concentran los últimos 25 años. Pero no solo experimentaremos un aumento de temperatura y olas de calor más frecuentes y severas. Sabemos que el verano se está alargando al ritmo de 9 días por década y ya dura cinco semanas más que en los años 80. Esperamos vivir un ambiente más seco con reducción de las precipitaciones y fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes, así como un aumento en el riesgo de incendios. En cuanto a extremos de frío, es menor probable, ya que los extremos de calor serán los que aumentaran, pero no se descartan eventos extremos en general.

-¿Los efectos van a ser irreversibles?

-Sí, el informe del IPCC nos confirma que la crisis climática ya ha afectado a toda la humanidad. Muchos de los cambios observados no tienen precedentes en cientos de miles de años, y algunos de los que ya se han puesto en marcha, como el aumento continuo del nivel del mar, son irreversibles durante cientos o miles de años. Sin embargo, reducciones fuertes y sostenidas de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto invernadero limitarían el cambio climático. Si bien los beneficios para la calidad del aire llegarían rápidamente, podrían pasar de 20 a 30 años para que las temperaturas globales se estabilicen.

-El informe del IPCC señala que la zona del Mediterráneo será especialmente sensible. ¿Por qué? ¿Qué se puede esperar?

-De acuerdo con los datos recogidos en el informe, las temperaturas subirían en todos los escenarios en la cuenca mediterránea. No obstante, esta subida sería distinta según cada escenario de cambio climático. Bajo el escenario de subida más suave (SSP1 – 2,6), que sin embargo es poco probable, en 2041-2060 la temperatura media habría subido 2,1ºC, y de cara al 2081-2100 alcanzaría los 2,2ºC. Algo menos optimista es el escenario más probable, SSP2 – 4,5, con 2,4ºC para el primer período y 3.3ºC para final de siglo. Los dos escenarios de mayor subida son en principio menos probables, pero sus consecuencias serían peores. La variable más afectada serían las temperaturas máximas. La subida sería de 2,2ºC para mediados de siglo en el escenario más optimista, mientras en el más probable se quedaría en 2,5ºC. Esta subida se dejaría notar también en el número de días con temperaturas máximas superiores a los 35 º C. De acuerdo con los datos aportados por el informe, en el Mediterráneo la subida de la media de las mínimas sería inferior a las de la temperatura media y la temperatura máxima. En cuanto a las lluvias, la tendencia parece que sería en general al descenso, pero hay incertidumbre en amplias zonas. Muy en línea con la precipitación están los días de nieve. Aquí la incertidumbre es aún mayor, pero todos los escenarios indicarían también un descenso generalizado en la cuenca mediterránea, menor cuanto más optimista sea el escenario. Los datos indican que las temperaturas ya han subido, en mayor o menor medida, en todo el globo terrestre. Ya hoy en día la subida es clara, pero en el mediterráneo el informe del IPCC indica que las perspectivas de futuro no son buenas.

-¿Crees que el cambio climático actual es solo debido al hombre o puede haber también un componente natural (ciclos de Milankovic)?

-La Tierra ha pasado a lo largo de su historia por diferentes cambios en el clima, pero estos se han producido a lo largo de miles de años y nunca por la acción de una especie. En este caso y como confirma el informe, la acción del ser humano es inequívoca. Se han producido cambios rápidos y generalizados en la atmósfera, el océano, la criosfera y la biosfera. El cambio climático inducido por el hombre ya está afectando a muchos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en todas las regiones del mundo. La evidencia de cambios observados en extremos como olas de calor, fuertes precipitaciones, sequías y ciclones tropicales y, en particular, su atribución a la influencia humana se ha fortalecido.

-¿Qué podemos hacer para frenar las consecuencias?

-Puesto que nosotros somos la causa, debemos ser también la solución. Desde una perspectiva de las ciencias físicas, limitar el calentamiento global inducido por el hombre a un nivel específico requiere limitar las emisiones acumuladas de CO2, alcanzando al menos cero emisiones, junto con fuertes reducciones en otras de gases de efecto invernadero. Todo esto pasa por cambiar nuestra forma de vivir, de consumir, de generar energía, de desplazarnos y de reutilizar y reciclar los productos. Hace falta una gran transformación social.

-¿Crees que estamos más concienciados en España en estos últimos años?

-Creo que estamos siendo cada vez más conscientes porque, desafortunadamente, empezamos a ver los efectos y las consecuencias en nuestro día a día. Actualmente la población sabe que existe el cambio climático y que el ser humano es responsable. Solo falta ponernos manos a la obra para cambiar nuestro modelo de vida y hacerlo mas sostenible y responsable con el medioambiente.