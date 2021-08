EE UU recomendará una tercera dosis de la vacuna ocho meses después de recibir la segunda

Estados Unidos planea anunciar esta misma semana la recomendación de que que casi todos sus ciudadanos deben recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra la covid-19.

El tercer pinchazo deberá producirse ocho meses después de haber completado la pauta de vacunación, por lo que podría comenzar a inocularse a mediados de septiembre, según indican los periódicos The New York Times y The Washington Post.

Las primeras dosis se destinarán al personal sanitario y aquellos que viven en residencias de ancianos o centros para personas con discapacidad. Los siguientes en la lista serán las personas de edad avanzada.

Este mismo lunes Pfizer y BioNTech anunciaron que han entregado resultados preliminares de sus ensayos clínicos a las autoridades estadounidenses como parte de su esfuerzo para que se apruebe una dosis de refuerzo de la vacuna de covid-19 a todos los mayores de 16 años.

Según los datos ofrecidos por Pfizer, el tercer pinchazo generó “anticuerpos neutralizantes significativamente más altos” contra la cepa original del coronavirus, además de las variantes Beta y Delta. Los participantes del ensayo clínico recibieron una tercera dosis entre ocho y nueve meses después de la segunda, concretó la empresa en un comunicado.

“Los datos que hemos visto hasta ahora apuntan a que una tercera dosis de nuestra vacuna provoca niveles de anticuerpos que superan significativamente los de las dos dosis iniciales”, dijo el consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla.

La farmacéutica reveló además que espera recibir en breve resultados de las últimas fases de los ensayos clínicos de la dosis de refuerzo, que también presentará a la FDA y a las autoridades reguladoras del resto del mundo.

Hasta ahora, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) ha autorizado la tercera dosis de Pfizer y Moderna para las personas con un sistema inmune debilitado, como pacientes de trasplante de órganos, personas con VIH o algunos enfermos de cáncer, que no registraron una respuesta inmune adecuada a las dos primeras vacunas, lo que se calcula supone un 3 % de la población del país.