Sánchez fracasa: España no alcanza el 70% de vacunados

Promesa incumplida. A principios de abril, el presidente del Gobierno se propuso llegar al 70% de la población vacunada antes de que terminara el verano. Pero en una rueda de prensa posterior, el 10 de mayo, Pedro Sánchez, tras reunirse con su homólogo griego, se atrevió incluso a dar una fecha concreta. Sacando pecho de la buena gestión de su Ejecutivo, aseguró que España estaba a 100 días de alcanzar la inmunidad de rebaño. Según sus planes, el 18 de agosto 33 millones de españoles habrían recibido la pauta completa de vacunación contra la Covid.Llegado el día, todavía quedan 3,5 millones de ciudadanos pendientes de completar la pauta.

Según el último balance del Ministerio de Sanidad, 34,8 millones de españoles han recibido al menos una dosis (el 73,2%) y 29,7 millones están completamente inmunizados (el 63,2%). Para llegar a los 33 millones de españoles que suponen ese 70% que se marcó Sánchez como objetivo, todavía falta por vacunar a 3 millones de personas.

Con el ritmo actual no será hasta la segunda semana del mes que viene cuando se alcance ese hito. Las autonomías han administrado una media diaria de 172.364 sueros que completan pauta en la semana del 9 al 16 de agosto. A esta velocidad el 70% no se alcanzaría hasta el 9 de septiembre. No obstante, puede ser un poco antes porque intervinen muchas variables, la más importante que los ciudadanos no posterguen su cita.

Una de las razones por las que se ha ralentizado el ritmo de pinchazos (se pasó de inocular 379.221 vacunas diarias en la primera semana de julio, a las 172.364 de esta última semana) tiene que ver con el periodo estival. Muchos jóvenes han cancelado sus citas porque les correspondía con sus vacaciones. La consejería de salud de Castilla-La Mancha reconoce que los que menos están acudiendo son los usuarios de 20 a 30 años. En el País Vasco ponen el foco en el segmento de 30 a 40 años, al igual que Galicia que señala el colectivo más problemático el de los menores de 40. En todo caso, insisten, no es por rechazo, si no por desplazamientos por vacaciones.

Diferencias por comunidades

No obstante, estas tres comunidades autónomas ya han alcanzado su cuota del 70%. Asturias fue la primera región en cumplir el hito y ya tiene al 78% de su población completamente vacunada. También superan el umbral Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, País Vasco y Navarra. Por el lado contrario, las más rezagadas son Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, la Comunidad Valenciana y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El problema no es tanto que se tarde unas semanas más o menos en alcanzar ese 70%, si no más bien que ese porcentaje no es suficiente para alcanzar la inmunidad de grupo. Con la expansión de la variante Delta, un 60% más transmisible según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, es necesario llegar al menos al 85%, también teniendo en cuenta que ninguna vacuna es efectiva al cien por cien y el hecho de que estar vacunado no supone la esterilización frente al virus

El primero en advertir que con este coronavorus no se puede acuñar el término inmunidad de rebaño en sentido clásico fue el epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci. En España, la misma secretaria de Salud, Silvia Calzón, avisó a principios de mes de que «el 70% era un objetivo intermedio». «La meta no está ahí, sino aumentar la cobertura vacunal».

No obstante, el techo, de momento, no podrá sobrepasar el 85-90%. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta que, por un lado hay personas que no quieren o no pueden vacunarse. Y, por otro, que todavía no hay ninguna vacuna aprobada para los menores de 12 años, un colectivo que supone alrededor del 10% de la población del país.

El curso escolar comenzará con los alumnos de primaria sin vacunar, aunque cabe esperar que en un futuro cercano también sean inmunizados contra la covid. Por el momento, solo Pfizer está estudiando la seguridad de su fármaco en niños de entre 5 y 11 años, según fuentes de la compañía. Las previsiones de la farmacéutica apuntan a que, si se confirman la seguridad y la inmunogenicidad de la vacuna en estas franjas de edad, calculan que presentarán su suero a para una posible aprobación de la FDA «en algún momento de septiembre-octubre».