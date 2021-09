El sábado por primera vez un grupo numeroso de personas se manifestó en Madrid para exigir a los gobernantes medidas urgentes contra el suicidio. Por vez primera un asunto tabú sale a la calle, y en los medios se comunica con altavoz que diez personas al día, en nuestro luminoso país, renuncian a lo único que tienen: la vida. Es tremendo solo saberlo, más aún pensarlo, imaginen lo qué es sufrirlo. Sin embargo, que levante la mano aquel que en algún momento no ha pensado en desaparecer. Dejar de luchar. Descansar para siempre. Otra cosa bien distinta es planificarlo, porque aquellos que marchan por su propio pie casi siempre lo han decidido y han preparado el modo de hacerlo. Es escalofriante imaginar qué sentían justo antes de accionar el mecanismo de su desaparición. Mi caso más cercano fue el de un gran amigo dedicado a salvar personas, paradojas de la vida. Era bombero. Hombre grande, guapo, inteligente, apasionado, al que su alma traicionó. Después de muchas terapias, cogió su DNI, su cajita de pastillas, una botella de whisky y un tren que le llevaría cerca de su montaña amada. Allí se apoyó en un árbol escondido y se dijo adiós. No puedo vislumbrar ese recorrido con él, me parte el corazón. Y son diez al día, queridos míos, muchos de esos diez no encontraron una mano a la que agarrarse. Un especialista que les diera escucha y tratamiento urgente. La pandemia ha triplicado la cifra de intentos de suicidio. La ciudadanía está deprimida, trastornada, atemorizada. Y la salud mental sigue relegada en la sanidad. Ni un teléfono público para gritar socorro. Qué desastre político y transcendental.