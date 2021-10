La UE contribuirá con más de 25 mil millones de dólares anuales a ayudar a los países pobres a reducir emisiones

A pesar de que un cierto pesimismo reina en el ambiente después de que los mandatarios de China y Rusia hayan anunciado que no acudirán a la cumbre contra el cambio climático COP26 que arranca este domingo en Glasgow (Reino Unido), Bruselas no se da por vencida .”No es cuestión de 30 o 40 años, es ahora, en esta década, cuando tenemos que hacerlo mejor. Si no, vamos a llegar a hitos irreversibles”, aseguró ayer la presidenta del Ejecutivo comunitario Ursula von der Leyen.

El club comunitario se ha comprometido a emitir 0 gases con efecto invernadero en 2050 y quiere que el resto de los países del planeta sigan su ejemplo. En la cumbre de París, los países que firmaron este acuerdo pactaron reducir las emisiones con el objetivo de no sobrepasar los 2 grados Celsius en el calentamiento del planeta y mantenerse lo más cerca posible de 1,5 grados respecto a los nivele pre-industriales.

Ahora el reto consiste en mantener estos objetivos. El último informe de la ONU alerta de que no se están cumpliendo estas metas. “Estamos en un camino muy peligroso hacia más de 2 grados”, alertó ayer Von der Leyen.

Consciente del desafío que plantea la transición energética para los países pobres, la comunidad internacional se comprometió en la cumbre de París a donar 100.000 millones de dólares anuales entre 2020 y 2025, aunque el pasado ejercicio tan sólo se lograron 79.600 millones según las cifras de la OCDE. De esta cantidad, la UE contribuye con 25.000 millones y no descarta ampliar este montante durante los próximos días. De momento, hay un compromiso de 5.000 millones adicionales hasta 2027. Bruselas aspira a que el resto de países también se rasquen el bolsillo.

Después de que la Administración Trump se desligara de este acuerdo, la vuelta de EEUU al acuerdo de París ha allanado el camino, a pesar de las reticencias de países tan contaminantes como Rusia y China. “Es bueno que más países se hayan comprometido a alcanzar la neutralidad climática a mediados de siglo. Pero lo que necesitamos ahora no son tan sólo objetivos sino también planes concretos y acciones inmediatas para demostrar de manera detallada como vamos a alcanzar esos objetivos en esta década. Cuanto más esperemos, más caro será. Por lo tanto, ahora es el momento de la acción”, aseguró von der Leyen. Bruselas asegura que la lucha contra el cambio climático y crecimiento económico son compatibles ya que el PIB de la UE ha aumentado en un 60% desde 1990 mientras las emisiones han caído en un 31%.