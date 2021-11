La covid y la infertilidad dejan 18.000 nacimientos menos 9 meses después del confinamiento

Esta semana se conmemora la Semana de la Fertilidad y Red Nacional de Infértiles (RNI), la asociación española de pacientes infértiles celebra hasta el viernes un encuentro online titulado “Virtual Infert” con medio centenar de conferenciantes entre los que se encuentran especialistas de la reproducción, pacientes, escritoras, ilustradoras y otros perfiles que mantienen un vínculo personal o profesional con la fertilidad. En un momento histórico en el que se espera una recesión de la natalidad sin precedentes, con aproximadamente 18.000 nacimientos menos entre noviembre de 2020 y febrero de 2021 (según datos preliminares del INE), con respecto al período anterior, los principales representantes de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción (ASEBIR), la Asociación de Pacientes Red Nacional de Infértiles y la biotecnológica dedicada a la genética de la reproducción, Igenomix, se han dado cita en un debate inaugural de la Virtual Infert 2021, sobre el impacto de la Reproducción Asistida en la natalidad.

El tema principal sobre el que han departido los expertos ha sido si la infertilidad es un asunto público que atañe a toda la sociedad o es un tema privado, propio de quien padece alguna dificultad para tener un hijo de manera natural. “En un momento social en el que casi el 10% de los niños de nuestro país nacen gracias a la reproducción asistida y en el que la natalidad sufre una caída imparable, en RNI nos preguntamos si como sociedad estamos haciendo todo lo posible por acortar la brecha de la infertilidad y garantizar así el máximo de nacimientos”, explicaba la presidenta de RNI, Helena Fernández, quien ha abierto el debate.

La presidenta de RNI ha adelantado la intención de la asociación de poner en marcha un plan de prevención de la infertilidad dentro de los institutos de nuestro país para poder explicar a los adolescentes de una manera didáctica y preventiva, los problemas reproductivos que afectan a nuestra sociedad y cómo planificar su proyecto familiar en el futuro, de la mejor manera.

“La infertilidad en la mochila es un proyecto que nace con la idea de concienciar a la población, desde el inicio de su vida reproductiva que sucede en la adolescencia, de la importancia de la salud en este ámbito. Históricamente nos han enseñado a cómo no tener un hijo sin haberlo planificado, pero nadie nunca nos habló sobre cómo tenerlo cuando llega el momento, de si podríamos hacerlo de manera natural y de cuáles son las dificultades con las que podríamos encontrarnos”, ha explicado la presidenta durante el debate.

La última encuesta de fecundidad del INE (2018), arrojaba un dato importante: el 88% de las mujeres de entre 18 y 30 años no tienen hijos y a medida que el nivel educativo incrementa en la sociedad, el retraso de la maternidad es mayor. “Sabemos que la edad maternal avanzada está asociada a la dificultad para concebir un recién nacido sano. Y a pesar de que las mujeres y hombres que más demoran la maternidad se les presupone más formados culturalmente, muchas parejas no son conscientes de la caducidad de su fertilidad ni de los aspectos que pueden afectar a su salud reproductiva. Según la última encuesta de fecundidad del INE, el 57% de las mujeres entre 35 y 39 años tiene intención de tener hijos en los tres próximos años. Algo no funciona en la sociedad cuando a esta edad no saltan todas las alertas de la caducidad de la fertilidad”, ha explicado el presidente de la SEF, el doctor Luis Martínez Navarro.

El doctor Nasser Al-Asmar, asesor científico de Igenomix, ha aportado al debate un dato muy importante que ha dejado la pandemia y es el aumento de la edad de las pacientes que hacen uso de las técnicas reproductivas que se llevan a cabo en su laboratorio. “Hemos observado que la paciente media ha pasado de tener 37 años a tener 39, tanto en 2020 como en lo que llevamos de año 2021. Todo apunta a que estamos en un momento en el que se ha detenido el proyecto de muchísima gente que considera que tiene margen de maniobra por su edad, aunque esto no es del todo así. La pandemia va a ser un nuevo golpe para la natalidad”, aportaba el experto.