Pasaporte covid para ocio y hostelería: estas son las comunidades autónomas que lo piden

Tras dos semanas de subida escalonada de la incidencia por coronavirus, que alcanza los 82 puntos (un 40% más), las comunidades ya estudian medidas “quirúrgicas” para intentar frenar el avance del virus. Si bien España no está al nivel de contagios de algunos países europeos gracias a la alta tasa de vacunación, la llegada de las fiestas navideñas hace temer que el país entre en una sexta ola de la pandemia.

La comunidad con la transmisión más elevada es Navarra (203,2), seguida del País Vasco (174,3), ambas en riesgo alto -entre 150 y 250 casos-. En riesgo medio (entre 50 y 150 casos) hay doce comunidades y otras cuatro en bajo (de 25 a 50) y tan solo la ciudad autónoma de Ceuta está en nueva normalidad (por debajo de 25).

Ante esta situación, los territorios han puesto sobre la mesa medias preventivas que pasan por la implantación del pasaporte covid para participar de determinadas actividades, un requisito que actualmente está vigente para el acceso al ocio nocturno en los establecimientos catalanes y gallegos. Algunas regiones también abren el debate sobre cuestiones sobre la obligatoriedad de la vacuna para ciertos colectivos o de actuaciones preventivas en los colegios.

Galicia

Los locales de ocio nocturno de Galicia ya solicitan el pasaporte covid o bien una prueba diagnóstica negativa o un documento que acredite haber pasado la enfermedad de manera reciente. Además, el consejero de Sanidad de Galicia, Julio García Comesaña, ha avanzado que están trabajando para poder implantar el certificado covid-19 a finales de esta semana para las personas acompañantes que accedan a los centros hospitalarios.

Cataluña

En Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avaló la petición de la Genralitat para prorrogar la exigencia del pasaporte covid en los establecimientos de hostelería y restauración, así como en los salones de banquetes y celebraciones. También lo podrán pedir en las actividades que conlleven una importante interacción de personas.

Valencia

El presidente Ximo Puig anunció este lunes que está a la espera de la cobertura legal para implantar el pasaporte covid para acceder a determinados espacios cerrados donde se lleve la mascarilla y no se guarde la distancia de seguridad. No obstante, no quiso concretarlos hasta disponer “del sustento legal y hasta que se pueda verificar la actuación”. Cree el president de la Generalitat que ahora es el momento de “dar un paso más” para “intensificar al máximo” la vacunación de aquellos que aún no están inmunizados

País Vasco

El Gobierno Vasco hará públicas este martes nuevas restricciones para los municipios con una alta incidencia por Covid-19 que estarán dirigidas a “evitar aglomeraciones” de personas. El Departamento de Salud ha anunciado en una nota que la superación de la tasa de incidencia de 150 “evidencia la tendencia al alza de los contagios y la necesidad de frenarla cuanto antes”.

Navarra

El departamento de Salud del Gobierno de Navarra decidirá esta semana si implanta o no el certificado para poder acceder a los locales de ocio nocturno o a los bares y restaurantes. Así lo indicó la consejera, Santos Indurain, que recordó que cualquier decisión será “necesaria, idónea y proporcional” y debe “contar con la autorización del Tribunal Superior de Justicia”.

Castilla y León

La Junta de Castilla y León estudia implantar el certificado Covid si la incidencia, en este momento con un incremento sostenido, acaba afectando a los hospitales de la Comunidad. El Ejecutivo autonómico sostiene que todavía no es el momento, pero sí considera que “no pueden pagar justos por pecadores” y que lo adecuado es que asuman las medidas restrictivas “quienes han decidido situarse en una zona de riesgo”.

Andalucía

El Gobierno andaluz se ha mostrado partidario de que el pasaporte covid sea obligatorio para acceder a estadios y conciertos, así como a otro tipo de eventos multitudinarios, si bien, el portavoz del ejecutivo, Elías Bendodo, ha recordado que la Justicia ya tumbó este verano el intento por parte de la Junta de Andalucía de exigir este certificado.

Canarias

El Gobierno insular no descarta volver a exigir a los clientes de los hoteles certificados de vacunación o test de covid para contener su propagación. La medida no está decidida, pero sí sobre la mesa.