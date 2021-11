Margarita del Val explica cómo será la sexta ola de la covid

La pandemia de coronavirus recorre Europa de nuevo. El virus se está cebando especialmente con los países que tienen las tasas de vacunación más bajas. Es el caso de Bulgaria y Rumanía, que han elevado las tasas de infecciones y mortalidad hasta máximos absolutos y cuyos hospitales y morgues se encuentran al borde del colapso. Desde la Organización Mundial de la Salud se apunta al continente como posible epicentro de la pandemia y las regiones aceleran sus planes de vacunación centrándose en los colectivos que no han podido o querido inocularse con advertencias de ser confinados en Navidad.

En España, que presume de los mejores datos de vacunación, junto con Portugal, la evolución de la Covid-19 encadena más de una semana de trayectoria ascendente. La incidencia acumulada a 14 días ha subido en cinco puntos a los 67 casos por 100.000 habitantes de media, de acuerdo al último informe diario del Ministerio de Sanidad. Navarra (146) y País Vasco (131) continúan siendo los territorios con los valores más elevados que junto con Aragón (111) son las únicas en superar el centenar de puntos.

En este escenario, la viróloga e investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Margarita del Val, ha querido lanzar una advertencia: aunque la fatiga pandémica y la campaña de vacunación hayan hecho que la población se relaje, el virus “sigue circulando”. Del Val ha señalado en una entrevista en Canal Sur, recogida por Ep, que las vacunas “no son esterilizantes, no protegen de la infección”, remarcando que “para los no vacunados, la situación sigue siendo de gran riesgo personal, como lo era antes”.

La viróloga ha explicado que aunque “todas las personas se van a infectar antes o después por Covid-19″, en los vacunados “supondrá un refuerzo de la inmunidad”, ya que “puede refrescar y ampliar la memoria inmunitaria, dando a conocer al organismo más proteínas de las 25 existentes en el virus”, por lo que “estaremos protegidos durante más tiempo y blindados ante las variantes que puedan surgir”.

En esta línea, ha remarcado que las vacunas “son muy potentes y es de esperar que la pauta administrada sea la completa y que si se producen infecciones sean mucho más leves”. “La tasa de infección de personas vacunadas es relativamente importante, pero son casos leves o asintomáticos”. Considera que “el panorama es optimista y favorable para los más de 40 millones de españoles que han recibido la vacuna”. Esta diferencia “se nota en las UCI”, donde “la mayoría de personas son no vacunadas”, aunque “entran algunas que si tienen las dosis, porque no es infalible”, ha precisado. Sobre la sexta ola, la científica ha destacado que “habrá más casos mientras más frío haga; lo importante es ver si son graves o no, hay que ver cómo va avanzando y seguir con cautela”.

Preguntada por la vacunación a “los reacios” Del Val ha puesto de relieve la seguridad de la vacuna. “La vacuna está funcionando y aporta tranquilidad, salud y planes de futuro, que se den cuenta a lo que están renunciando”. A este respecto, ha apuntado que “las personas de alto riesgo por encima de 60 años tienen una situación vacunal muy alta, mejor que en otros países europeos”. “Queda menos del dos por ciento por vacunar, pero estos tienen un riesgo muy alto -19 de cada 20 fallecidos en la pandemia en España pertenecen a este grupo de edad- por lo que hay que insistir en que lo hagan”, ha insistido.