Sólo la vacunación no basta, ni sólo test ni sólo mascarillas

La aparición de la variante del Delta del SARS-CoV-2, altamente transmisible, ha creado la necesidad de reevaluar el riesgo que representa el aumento de los contactos sociales a medida que los países reanudan las actividades prepandémicas, particularmente en el contexto de la reanudación de eventos a gran escala durante varios días.

Para examinar cómo los contactos sociales formados en diferentes entornos de actividad influyen en las intervenciones necesarias para controlar los brotes, un equipo de investigadores, liderados por el matemático especializado en análisis de brotes infecciosos, Adam Kucharski ha analizado las interacciones entre cuatro millones de pasajeros y tripulación de cruceros a través de modelos de transmisión de red.

La investigación, aún pendiente de revisión por pares, puso de manifiesto que los pasajeros tenían una media de 20 contactos cercanos únicos por día, y más del 60% de sus episodios de contacto se realizaron en áreas de comedor o deportivas donde el uso de mascarilla era anecdótico. “En brotes simulados, encontramos que la cobertura de vacunación y las pruebas rápidas de antígenos tuvieron un efecto mayor que la obligatoriedad de llevar mascarilla, lo que indica la importancia de las intervenciones combinadas contra Delta para reducir el riesgo de eventos en la era de la vacuna”, señala el estudio.

Francesc Pujol, profesor de Económicas de la Universidad de Navarra ha compartido esta contundente recomendación en su perfil de Twitter “Sólo vacunación no basta, sólo test no basta, sólo mascarillas no basta. Hace falta aplicarlo todo junto para obtener una poderosa defensa contra la expansión de coronavirus”.