Se insta a los jardineros a dejar dos frutas en el césped y en las mesas en julio: este es el motivo

El verano es una de las épocas más importantes del año para las aves que habitan en nuestros jardines. Y es el momento en que especies como gorriones, estorninos, mirlos, petirrojos y muchas otras aves alimentan a sus crías recién nacidas. Durante estos meses, los expertos están recomendando a los jardineros que dejen fruta en el césped y en las mesas para aves, con el fin de apoyar a las aves en esta etapa clave de su ciclo de vida.

Alimentar a las aves es importante

La organización RSPB (Royal Society for the Protection of Birds) aconseja ofrecer una variedad de alimentos durante todo el año, no solo en invierno, como tradicionalmente se pensaba. Esta variedad puede incluir semillas de girasol, avena sin cocinar, sebo y gusanos de harina. Según la organización de conservación CJ Wildlife, alimentar a las aves en veranoes tan crucial como hacerlo en los meses más fríos. Las aves necesitan más energía durante esta estación para poder alimentar adecuadamente a sus crías, y se ha comprobado que la alimentación regular durante todo el año puede tener un impacto positivo en poblaciones que están en declive.

Alimentar a las aves La Razón

Los expertos señalan que mantener los comederos bien surtidos es fundamental, ya que las aves jóvenes están aprendiendo a buscar alimento por sí solas. Además, el verano es la época del año en la que las poblaciones de aves alcanzan su punto más alto, por lo que ofrecer alimento adicional puede ser esencial ante la mayor competencia por recursos naturales.

Cuidado con las mascotas domésticas

Para quienes buscan una manera rápida, sencilla y económica de ayudar a las aves, se recomienda dejar trozos de frutas comunes, como manzanas y peras (especialmente si están magulladas), en el césped o sobre mesas de aves. Estas frutas resultan especialmente atractivas para especies como los mirlos y los zorzales. Eso sí, nunca se deben ofrecer frutas mohosas o saladas, y si hay perros en casa, se debe evitar el uso de frutas deshidratadas como las uvas pasas, ya que pueden ser tóxicas para ellos.

También es importante tener en cuenta que no todas las aves se alimentan del mismo modo. Algunas, como los mirlos, gorriones, dunnocks (acéntores) y tórtolas,prefieren alimentarse directamente del suelo. En estos casos, se recomienda colocar los alimentos en áreas abiertas y alejadas de setos u otros lugares donde los gatos puedan esconderse, ya que las aves no se alimentarán si no se sienten seguras.

Higiene en los comederos

Por último, la higiene en los comederos es clave. La RSPB ha retirado de la venta las mesas de alimentación planas y abiertas mientras investiga si pueden estar contribuyendo a la propagación de enfermedades. La recomendación es cepillar los restos de comida cada vez que se reemplace el alimento y limpiar los comederos semanalmente con agua caliente y una solución desinfectante suave.