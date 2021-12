Más de 480 artistas intervinieron en «El Mesías» participativo

La pandemia parece haber dado un tregua y eso ha permitido retomar el ya tradicional «El Mesías» de Händel participativo, que el año pasado tuvo que ser suspendido por la crisis sanitaria generada por el coronavirus. Se trata de la 15ª edición de este evento en Madrid, el cual busca fomentar la práctica social del canto, así como dar visibilidad al trabajo que desarrollan las asociaciones corales.

Así pues, ayer y antes de ayer, más de 480 cantantes aficionados, de edades y profesiones variadas, pudieron vivir la experiencia de interpretar una obra de referencia del repertorio sinfónico-coral junto con orquestas y directores profesionales en dos conciertos que se celebraron en un marco incomparable como es el Auditorio Nacional de Música de Madrid.

Edward Higginbottom fue el encargado de dirigir «El Mesías» participativo, que contó además con la participación de la orquesta «Instruments of Time and Truth» y el coro «Oxford Consort of Voices», así como con los solistas Miriam Allan como soprano, Hugh Cutting como contratenor, el tenor Benjamin Hulett y el bajo James Geidt.

La actividad vinculada a este concierto participativo ya arrancó en octubre con el inicio de los ensayos conjuntos de los que formaron parte todos los intérpretes, que cantan algunas de las partes corales de este repertorio junto a la orquesta, los solistas y el director de prestigio internacional. Fueron más de 30 horas de intenso trabajo bajo la supervisión de Félix Redondo y Fernando Rubio.

El origen de los conciertos participativos promovidos por la Fundación «la Caixa» se remonta a 1995, cuando la entidad fue pionera al hacer posible que un grupo de cantantes no profesionales, con conocimientos musicales, interpretara «El Mesías» de Händel en una experiencia colectiva inédita. Desde entonces, se ha ampliado el repertorio a otras obras sinfónico-corales, como el «Réquiem» de Mozart, el «Carmina Burana» de Carl Orff o la «Cantata 147» de Bach. Paralelamente, la entidad ha impulsado otros proyectos en la misma línea, como «El musical participativo», en el que se interpretan emblemáticas piezas de los musicales de Broadway, o «¡Cantemos el cine!», centrado en obras de la historia del cine.

En cualquier caso, en estos más de 25 años esta experiencia de interpretación colectiva ha llegado a más 40 ciudades españolas, permitiendo que 59.200 participantes hayan cantado las partes corales de las obras programadas, mientras que 512.500 personas han acudido a los conciertos como espectadores.