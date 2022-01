¿Por qué este lunes, 17 de enero, está considerado como el día más triste del año?

En el año 2005 la agencia de viajes `Sky Travel´ estaba en horas bajas y cada vez eran menos los clientes que contrataban sus servicios. Por ese motivo, la aerolínea se planteó darle un giro radical a sus campañas publicitarias, y decidieron contratar a la empresa de comunicación Porter Novelli para ayudarles. Se pusieron en contacto con el psicólogo británico Cliff Arnall, que por aquel entonces era Profesor en la Universidad de Cardiff (Gales), para que rastrease cuál era el día más triste del año. Para así poder vender sus viajes como una receta contra la tristeza.

A partir de entonces, el “Blue Monday” se marcaría en el calendario en el tercer lunes de enero. Al parecer, porque este día aúna tres factores: el primero, el haber sido incapaces de cumplir los propósitos de año nuevo, como dejar de fumar, apuntarse al gimnasio o llevar un estilo de vida diferente; el segundo, la cuesta de enero y la resaca por los excesos navideños; y el tercero, por las bajas temperaturas y la lluvia que siempre empañan al mes de enero.

Pseudociencia vendida como ciencia

Para llegar a esta conclusión, Arnall se las ingenió para dar con una fórmula que aunase todas las variables que pudiesen influir en el ánimo que acompaña a una fecha concreta. Como el clima, las deudas adquiridas, el salario mensual, el tiempo trascurrido desde Navidad, el nivel motivacional, (...). Todas estos factores, que son tremendamente subjetivos y personales, tuvieron cabida en la fórmula del `Blue Monday´. Por lo que, estrictamente, no puede aceptarse el resultado.

Como no podía ser de otra forma, aquello le trajo problemas. El médico y académico Ben Goldacre llegó a afirmar que las ecuaciones de Arnall “fallaban, incluso para tener sentido matemático en sus propios términos”. Y el neurocientífico Dean Burnett calificó la formulación de “farsa”, por haber incluido “medidas sin sentido”.

Pero el mayor golpe lo propinó la propia Universidad de Cardiff. Y es que, al parecer, no gustó nada en el claustro que uno de los miembros de su plantilla utilizase métodos anticientíficos (disfrazados de científicos) para realizar una campaña publicitaria. Por ese motivo, enviaron una declaración a The Guardian para desentenderse del polémico trabajo de Cliff Arnall.

De hecho, el desacuerdo fue tan grande que acabaron por quitarle su plaza de profesor.

Sin embargo, y a pesar de todo, aquella idea del `Blue Monday´ cuajó. Y todos los años, infinidad de empresas lo utilizan como reclamo publicitario, e infinidad de personas utilizan las redes sociales para enviar mensajes de ánimo, con el objetivo de “superar este día tan deprimente”.

No se sabe a ciencia cierta si -efectivamente- el tercer lunes de enero es el día más triste del año por sus características intrínsecas. Lo que sí que podemos afirmar con toda rotundidad, es que no es el “día más feliz del año”. Porque si este día realmente existe, seguro que no es un lunes.