La aplicación “SQUID Learning English” lanza un concurso para profesores de inglés por el Día Internacional de la Educación

La educación es un derecho humano, un bien público y una responsabilidad colectiva. Sin una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos, los países no podrán alcanzar la igualdad de género ni romper el ciclo de pobreza que deja rezagados a millones de niños, jóvenes y adultos. En la actualidad, 262 millones de niños y jóvenes siguen sin estar escolarizados, 617 millones de niños y adolescentes no pueden leer ni saben realizar cálculos.Por otro lado, menos del 40% de las niñas del África Subsahariana completan los estudios de secundaria y unos 4 millones de niños y jóvenes refugiados no pueden asistir a la escuela. El Día Internacional de la Educación de este año, celebrado el próximo 24 de enero, bajo el lema “Cambiar el rumbo, transformar la educación” será una plataforma para mostrar las transformaciones más importantes que hay que llevar a cabo para hacer realidad el derecho fundamental de todos a la educación y construir un futuro más sostenible, inclusivo y pacífico.

Y, para conmemorar esta fecha, el equipo de profesores de inglés de la aplicación “SQUID” celebra el Día Internacional de la Educación con un concurso para profesores de inglés de todo el mundo. El ganador del “2022 Teaching Challenge”, que se lanza mañana día 24, recibirá un premio de 1.000 euros.

El “SQUID 2022 Teaching Challenge” es un concurso organizado por la aplicación “SQUID” y tiene como objetivo apoyar a los profesores de inglés en su viaje para comenzar o sobresalir en la enseñanza del inglés con noticias auténticas. Los solicitantes deben ser profesores de inglés en activo. Para participar, hay que completar los siguientes tres pasos:

Escribir un plan de estudios que incluya la aplicación “SQUID” como ayuda para la enseñanza. Hacer una foto o captura de pantalla de la lección mientras se lleva a cabo. formulario de solicitud y cargar el plan Las solicitudes están abiertas hasta el 14 de febrero de 2022. Completar ely cargar el plan aquí

El desafío “SQUID 2022 Teaching Challenge” se lleva a cabo con motivo del Día Internacional de la Educación, que fue establecido por una resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2018 en celebración del papel de la educación para la paz y el desarrollo.

Por una educación gratuita

El concurso es parte del programa “SQUID Learning English” (SLE), que brinda a los estudiantes y profesores de inglés de todo el mundo materiales de clase y de autoaprendizaje gratuitos basados en las últimas noticias. El programa incluye el boletín informativo “Learning English”, que se envía semanalmente a los profesores de idiomas. Este boletín, contiene lecciones imprimibles gratuitas e ideas basadas en artículos periodísticos. SLE también está ayudando a los estudiantes de inglés a estudiar por sí mismos con una función que contiene conjuntos de autoaprendizaje interactivos y fáciles de usar basados en historias actualizadas. La función permite a los estudiantes aprender sin un maestro, donde sea que estén y cuando quieran.