Nicolás Fernández: «Somos el único país en el que para estudiar en castellano hay que ir a los tribunales»

Pocos como él tienen una visión tan amplia de la educación en España. Y es que 35 años en ANPE, el sindicato de profesores de la enseñanza pública, dan para mucho. A lo largo de este tiempo ha negociado con casi una decena de ministros, ha conocido todas las leyes educativas de la democracia, ha contribuido a que los profesores tengan las condiciones laborales de las que hoy disfrutan y ahora se marcha para dar el relevo en la presidencia de ANPE a Francisco Venzalá.

Partidario del diálogo más que de la confrontación, deja ANPE satisfecho de haber mantenido la independencia en un ámbito altamente politizado y de haber tenido la libertad de acordar y pactar «sin presiones de ningún tipo». Hoy por hoy es una de las voces más autorizadas y reconocidas de la educación en España. Por eso acaba de ingresar en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.

¿Tenemos una educación de calidad?

Hay equidad en el sistema educativo, pero poca excelencia. La calidad es discutible porque hay mucha brecha social. El informe Pisa revela cosas que nos tienen que preocupar: que entre una comunidad autónoma y otra hay diferencias de casi un curso escolar. Esto no es bueno para la igualdad de oportunidades y la cohesión social.

¿Cuánto de política tiene la educación?

Todo. Por eso no se llega a alcanzar un pacto de Estado. El pacto es un fracaso y la sociedad asiste atónita a esto. Ya nos está diciendo el partido de la oposición que si gana va a haber una nueva ley. ¿Por qué no somos capaces de pactar unos acuerdos básicos que nos permitan seguir avanzando? Por ejemplo, la financiación, el funcionamiento de los centros...No se ha regulado la situación profesional del profesorado ni el acceso en más de 30 años. Es una asignatura pendiente.

¿Y por qué cree que no se ha hecho?

Por que prima la confrontación ideológica.

¿Ha habido alguna gran reforma educativa en España?

Si, lo fue la Logse. Lo demás han sido remakes, darle vueltas siempre a lo mismo.

¿Y cree que ha sido la mejor ley de todas?

No. En aquel momento tuvo su razón de ser porque era necesario cambiar la estructura y eso se hizo. Se consiguió que la educación fuera gratuita desde los 6 hasta los 16 años. Fue un logro importante. Se organizó la FP dentro del tronco común de las enseñanzas con pasarelas... En el año noventa eso era importante, pero esa ley no tuvo financiación y empezó a generar problemas con el paso de los años. Después, ha habido tensiones sobre cuestiones como el derecho de todos a la educación y la libertad.

¿Cuáles son los grandes errores y aciertos de la ley vigente, la Lomloe?

Se ha perdido la oportunidad de hacer una ley que con el paso del tiempo abordara los grandes retos que tiene planteada la educación en España. No estoy de acuerdo con que tengamos el mismo Bachillerato de hace 30 años y, aunque ha cambiado, sigue siendo una etapa de dos cursos. Yo hubiera acortado la ESO un año, hubiera generalizado la educación hasta los 18 años, que es fundamental...Por otro lado, no hemos sido capaces de adaptarnos a unas evaluaciones de diagnóstico generalistas y censales. Hay miedo a evaluar, ¿por qué? La medición no tiene que servir para hacer un ranking de centros. Hay que evaluar a los alumnos al igual que a los profesores. Ahora, uno de los retos es adaptarnos a la revolución digital. A todo esto se une la desvertebración educativa, que afecta al principio de igualdad de oportunidades. Un alumno, dependiendo del territorio en que viva, va a tener más o menos posibilidades de promoción. Eso no lo podemos permitir.

¿Entonces no está de acuerdo con las transferencias educativas?

Sí lo estoy, pero es malo siempre que no se haga bien. El problema es que las transferencias en educación han servido para potenciar lo que nos diferencia en lugar de lo que nos une.

¿Y que opina de lo que está ocurriendo en Cataluña con el castellano?

España es el único país del mundo en el que para poder escolarizarte en tu lengua materna tienes que ir a los tribunales. Y encima no se cumplen las sentencias. ¿Pero esto que es? Las leyes de educación sirven para hacer concesiones políticas y deberían estar al margen de cualquier confrontación ideológica. El castellano tiene que ser compatible con las lenguas vernáculas. No entiendo por qué esto genera tensiones.