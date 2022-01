El sol “tiene dueña”, se llama Ángeles Durán y pretende cobrarte por su uso

Como lo oyes, el sol, la estrella que nos da luz, calor, y mantiene unido al sistema solar parece ser que dejó de ser un bien de todos. De hecho, y aunque parezca una locura, la española Ángeles Durán afirma ser su dueña. Dice tener papeles legales que lo respaldan y pretende cobrarle un impuesto al mundo por el “uso” que le damos.

Si creíamos haber visto todo, este hecho nos deja con la boca abierta. Las teorías conspiranoicas de el Área 42 no son nada comparadas con estas declaraciones. Con estudios en Psicología, Enfermería, Criminología y Derecho, Ángela Durán, natal de la ciudad de Vigo que trabaja como perito judicial, obtuvo en 2010 un acta notarial que la señala como propietaria del Sol (increíble, pero cierto).

“Propietaria del Sol, estrella de tipo espectral G2, que se encuentra dentro del sistema solar, situada a una distancia media de la Tierra de unos, 149 millones 600 mil kilómetros aproximadamente”, se puede leer en el documento.

¿Y cómo surge la idea de “apropiarse” el sol?

La historia comienza cuando Ángeles trabajaba en la elaboración de un libro. En sus investigaciones se topó con la historia del estadounidense Dennis Hope, un personaje un tanto peculiar involucrado en la controvertida venta de terrenos extraterrestres, que en 1980 encontró una laguna en el derecho internacional que le permitía reclamar la soberanía de la Luna.

Ante tal descubrimiento, la española no dudó en escudriñar en el asunto y se encontró con otra laguna, esta vez en el Tratado del Espacio Exterior de 1967. El cual impide a los gobiernos reclamar la propiedad de cuerpos celestes, pero no a los individuos.

“Conozco la ley y respaldé mi reclamo legalmente. Lo hice, pero cualquiera pudo haberlo hecho. Simplemente, a mí se me ocurrió primero. Cuando tienes una propiedad, tiene sentido hacer uso de ella. Las empresas eléctricas se benefician de los ríos, que son de todos, así que espero aprovechar el sol”, dijo Ángeles.

Pero esto no queda aquí, Ángeles quiso sacar rendimiento económico de su nueva adquisición e intentó parcelar al rey astro y vender la propiedad a través de Ebay. Aunque “el tiro le salió por la culata”, pues nadie se aventuró en comprar ninguna. Es más, Ebay le borró la publicación ya que no se trataba de un objeto tangible. Hecho que no gustó ni un pelo a Durán que acabó demandando a la empresa por 10 mil euros. Como era de esperar, perdió.

Pero esto no queda aquí, fueron numerosas personas las que “amenazaron” con emprender medidas legales contra ella por los daños que el Sol les ha causado: quemaduras, melanomas, irritaciones en los ojos…

Pero Durán, emprendedora e insistente, no ha querido desistir en su actividad lucrativa. Desde noviembre de 2021 busca cobrarle un impuesto a todo habitante humano por el uso de la estrella.

Aunque con un fin específico: convertir el Sol en una especie de “colonia española”. Invertirá el dinero de la siguiente manera: 50% al gobierno español, 20% para un fondo de pensiones de ese país, 10% para la investigación y el 10% restante iría a su bolsillo.

La gallega también dispone de otras dos adquisiciones que llaman notablemente la atención como la partitura más larga del mundo (24.000 millones de compases), cuya autoría tiene registrada y el grito de Tarzán, que tiene a su nombre (por el que ya perdió un pleito con la SGAE).