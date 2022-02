Los test que vienen: de las pruebas con aliento a las auto-PCR portátiles

Los test de autodiagnóstico llegaron a nuestra vida a mitad de 2021, y lo hicieron para quedarse. Aunque su aceptación fue muy complicada en España – debido a múltiples factores, entre los que destacan la fuerte oposición inicial de los profesionales médicos y de enfermería a que cualquier persona pudiera hacérselos en su casa – hoy por hoy son una herramienta esencial en el manejo de la pandemia a la que nadie quiere renunciar. Pero seguimos siendo uno de los países más restrictivos de Europa en lo referente a la venta de estos productos sanitarios. En Francia o Portugal llevan mucho tiempo vendiéndose en supermercados, donde son más baratos que en las farmacias.

Como mercado, el español podría definirse como “poco maduro” en este ámbito, ya que hemos vivido con miedo y dudas su implantación y somos muy desconfiados con nuestra capacidad para ser precisos a la hora de tomar la auto muestra. “Un ejemplo claro es el poco calado que han tenido los test de saliva en nuestro país, en comparación con, por ejemplo, Austria, donde se venden al día 200.000 kits para la auto toma de muestra de PCR de saliva”, señala e Ivan Kindler Von Knobloch, co-fundador de eSalud Plus, una plataforma tecnológica especializada en ofrecer el servicio de toma de muestras a domicilio para realizar distintos tipos de test de parámetros relacionados con la salud. “Este kit de saliva, por ejemplo, en España funciona muy bien en zonas rurales, donde la gente tiene que desplazarse lejos para hacerse una PCR”, añade Sonia Juárez, la otra “mitad” de eSalud Plus. “Lo que permite este producto es coger la muestra de manera sencilla, y enviarla a un laboratorio, que te da un resultado en menos de 48 horas”.

ESalud Plus comenzó su andadura en mayo de 2020, con proyectos de comercialización de test internacionales, cuando aún no se hacían test en España. Sin embargo, la línea de negocio que mejor les ha funcionado es la del servicio a domicilio – para la que cuentan con una gran red de médicos y enfermeras colegiados a nivel nacional – “y este es un fenómeno distintivo del mercado español, donde la gente es más temerosa de hacerse daño al tomarse la muestra y, sobretodo, de no hacerlo correctamente y, con ello, obtener un resultado erróneo que pueda poner en peligro a su entorno”, explican.

Y aquí está el quid de la cuestión, y la clave de lo que se le pide a la nueva generación de test. Lo primero es que sean más específicos y sensibles – e incluso capaces de revertir los posibles errores humanos –; lo segundo, que sean menos invasivos y, lo tercero, que mantengan un precio competitivo en el mercado, asequible para toda la población.

Hace poco menos de un mes saltaba la noticia de la llegada al mercado español del primer test de aliento: el dispositivo DSA Breath PassTM, diseñado por la compañía finlandesa especializada en tecnología médica DSA. La prueba, que se basa en el análisis del aliento, promete detectar, en dos minutos, la presencia del SARS-CoV-2 tras exhalar por la boquilla del dispositivo portátil que analizará las posibles alteraciones en los compuestos orgánicos volátiles (COV) del organismo. Además, muestra el resultado en la pantalla de la app móvil a la que se encuentra conectado. Un enunciado que parece cumplir los requerimientos de lo que se le pide a los test del futuro: ser igual o más preciso a los existentes y, por supuesto, menos invasivo.

Dispositivo DSA Breath PassTM, La prueba, que se basa en el análisis del aliento, promete detectar, en dos minutos, la presencia del SARS-CoV-2 tras exhalar por la boquilla del dispositivo portátil que analizará las posibles alteraciones en los compuestos orgánicos volátiles (COV) de su organismo FOTO: DSA

Sin embargo, Carlos Laguna, bróker e intermediario en compra-venta de dispositivos sanitarios, nos explica que, al menos por ahora, ninguno de los fabricantes más importantes está interesado en producirlo o comercializarlo. “Los grandes fabricantes, como Medomics, Goldsite, Hotgen o Joinstar opinan que no es suficientemente sensible y que, al no estar validado aún en la UE, el precio no sería competitivo”, explica a LA RAZÓN.

Para eventos masivos

Uno de los retos más importantes a los que tienen que enfrentarse las pruebas de autodiagnóstico en la época en la que estamos entrando – la de la gripalización de la covíd o, al menos, la de una vuelta de facto a la normalidad– son los cribados previos a eventos masivos. Partidos de fútbol, conciertos o acceso al ocio nocturno tienen que poder volver a formar parte de nuestra vida de un modo lo más seguro posible.

Demostrada la poca eficacia del herramientas como el pasaporte covid - o como la realización de test de antígenos estándar a la entrada de estos eventos – para cubrir este nicho, la esperanza está puesta ahora en test de auto diagnóstico que, por medio de los avances de la inteligencia artificial (IA), permitan resolver la demanda de seguridad de un modo efectivo y operativo.

Y aquí es donde aparecen en escena recursos como identyME, una plataforma informática basada en algoritmos de IA que es compatible con la mayoría de test de pruebas rápidas que actualmente están autorizadas en España y en la UE.

Su funcionamiento es sencillo. El usuario compra un test en la farmacia que, o bien trae un código QR o bien puede comprarlo de manera fácil en una variedad de tiendas asociadas. Después, tendrá que descargarse y darse de alta en la app que va a seguir todo el proceso de toma de la muestra en tiempo real. “El primer paso es poner tu DNI al lado de tu cara para que la app verifique tu identidad. Después, el usuario tiene que grabarse haciendo el test y siguiendo los sencillos pasos que le marca la aplicación. Cuando has terminado, enseñas a la cámara el resultado. Si este es negativo, automáticamente te emite tú certificado covid valido 24 horas en toda la Unión Europea”, explica la experta. La diferencia de un test así con el que uno se realiza en casa es que la app «supervisa» que hayas hecho todo correctamente y, si no lo haces, te avisa de lo que estás haciendo mal. Increíble, pero cierto.

Test “piruleta”

El público infantil es uno de los más “difíciles” para los fabricantes de las pruebas de autodiagnóstico, ya que demanda soluciones indoloras o que molesten lo menos posible. “Un producto que usan mucho los pediatras es el llamado `test piruleta’, como pueden ser SaliCov y SaliStick easy hybrid, de fabricación israelí y distribuidos en España por la empresa Lambra. Se trata de pruebas en la que el hisopo estándar ha sido sustituido por una pequeña esponja que se frota en la cavidad bucal o en la nariz para obtener la muestra. Permite obtener la cantidad suficiente de saliva o de material nasal de un modo completamente indoloro, y ofrece resultados a los 15 minutos», señala Sonia Juárez.

test híbrido de saliva de nueva generación FOTO: Lambra test

Pero, sin duda, una de las innovaciones más sorprendentes que están por llegar son las pruebas auto- PCR portátiles. Es el caso de Lucira Check It COVID-19 All-In-One Test que, por ahora, solo se comercializa en Estados Unidos. Se trata de una prueba molecular que amplifica el material genético del virus igual que se podría hacer en un laboratorio, pero en casa, y con la misma sensibilidad. A groso modo, esto se consigue “calentándolo” por medio de pilas de litio. Aunque aún no está aprobado por la agencia reguladora de EE.U (FDA), si está autorizado.