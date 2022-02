Los bebés de madres vacunadas contra la covid tienen un 61% menos de probabilidades de hospitalización

Los bebés cuyas madres fueron vacunadas contra la Covid-19 durante el embarazo tenían un 61 % menos de probabilidades de ser hospitalizados debido al virus que aquellos cuyas madres no fueron inmunizadas durante la gestación, según un estudio.

Estudios anteriores han encontrado evidencias de que las madres transmiten anticuerpos contra el SARS-CoV-2 a sus bebés a través de la placenta, pero no estaba claro cuánta protección brindaban. Un nuevo estudio publicado en el Informe semanal de morbilidad y mortalidad de los CDC ha recopilado datos de 20 hospitales pediátricos de EE UU desde julio de 2021 hasta mediados de enero de 2022. Los investigadores estudiaron a 176 bebés menores de 6 meses hospitalizados con Covid-19 y los compararon con 203 infantes hospitalizados sin el virus. Los dos grupos tenían una prevalencia similar de afecciones subyacentes y prematuridad, aunque había más bebés con Covid-19 de raza negra o hispana que en el grupo de control.

Los datos mostraron que dos dosis de la vacuna de ARN mensajero durante el embarazo tuvieron una eficacia del 61 % en la prevención de la hospitalización infantil debido a la Covid. Aproximadamente el 84 % de los bebés hospitalizados por la enfermedad y el 88 % de los que fueron tratados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) nacieron de madres que no fueron vacunadas durante el embarazo. Un bebé con covid murió después de nacer de una madre no vacunada. El estudio no analizó a las mujeres vacunadas antes del embarazo.

“No puedo enfatizar lo suficiente cómo los hallazgos de hoy refuerzan la importancia de la vacunación contra la Covid-19 durante el embarazo, tanto para proteger a las embarazadas como para ayudar a proteger a sus bebés”, ha declarado la doctora Dana Meaney-Delman, jefa de de la Subdivisión de Investigación y Prevención de Monitoreo de Resultados Infantiles de los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

Se ha demostrado que la vacunación contra la Covid-19 durante la gestación es segura para las madres y sus bebés. Los CDC recomiendan la vacunación para mujeres embarazadas, que puedan quedar embarazadas o que estén amamantando. Si bien el estudio señala que la eficacia de la vacuna fue mayor cuando la vacunación se realizó tras las 20 semanas de embarazo, los intervalos de confianza fueron amplios y los CDC no recomiendan un momento específico para ella durante la gestación.

Contraer Covid-19 durante el embarazo se ha relacionado con enfermedades graves y muertes en mujeres embarazadas y nacimientos prematuros y mortinatos entre sus bebés. Al menos 171,428 mujeres embarazadas han contraído Covid-19 y 273 han muerto en EE UU, según muestran los datos de los CDC.