«Todavía no es el momento para quitar las mascarillas»

El descenso continuado de la incidencia acumulada y la mejora de los indicadores epidemiológicos han abierto el debate sobre el uso o no de la mascarilla en interiores. Cuando nos acercamos a la fecha a partir de la cual el Grupo de Trabajo de Reapertura de la Escolarización, de la Asociación Española de Pediatría (AEP), ha planteado la retirada progresiva de las mascarillas en los recintos escolares, el próximo 28 de febrero, las principales sociedades científicas implicadas en el abordaje de la covid cierran filas en torno a la prudencia. Y es que intensivistas, epidemiólogos, médicos de familia y profesionales de Enfermería, entre otros, coinciden en señalar que no ven oportuno «ni ahora ni el corto plazo» eliminarlas, y que «no hay que arriesgarse porque el virus sigue circulando y en Carnavales y Semana Santa es esperable un pequeño repunte».

En opinión del coordinador de covid de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) y epidemiólogo, Vicente Martín, hacerlo «tiene que ir ligado a que no haya transmisión comunitaria y la incidencia acumulada se mantenga por debajo de los 50 casos por 100.000 habitantes». La presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Elena Vanessa Martínez, explicó ayer a Efe que «no es algo de hoy para mañana, hay que esperar» y ahora el foco tiene que estar centrado en valorar cuál debe ser ese límite, «y eso no se hace eligiendo un número al azar, sino que hay que ver qué incidencia no es un problema para la salud de la población».

Por su parte, el presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc), Álvaro Castellanos, defiende que se mantenga su uso «porque sigue habiendo riesgo de contraer enfermedad grave en el grupo de personas vulnerables: los mayores de 65 años, a los no vacunados, los inmunodeprimidos, los trasplantados, los crónicos y las personas con enfermedades cardiovasculares»

Para la presidenta de la Asociación Nacional e Internacional de Enfermería Escolar (Amece), Natividad López, «el manifiesto de la AEP nos parece precipitado en este momento. Todos sabemos hacia donde vamos, pero no estamos nada de acuerdo con empezar a desescalar de estas maneras tan rápidas, sin criterios científicos», defendió ayer en el marco de la rueda de prensa organizada por el Consejo General de Enfermería para presentar un análisis de la presencia de enfermeras escolares por comunidades.

«Se ha pasado muy mal, con muchos contagios, y los colegios no son sitios experimentales», recalcó, señalando que tanto su colectivo como el profesorado son los que deberían ser escuchados.