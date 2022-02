Muere al estrellar el coche contra la casa de su expareja y prenderle fuego

Un hombre ha fallecido calcinado hoy en Vecindario (Gran Canaria) tras estrellar su coche contra la vivienda de su expareja, a la que no podía acercarse por orden judicial, y prender fuego al garaje situado en la planta baja, han informado a Efe fuentes de la Delegación del Gobierno.

La mujer y su madre fueron evacuadas por la Guardia Civil por la azotea del edificio y ahora investigan los hechos. No obstante, al estar fallecido el autor del suceso no quedaría mucho recorrido policial. Además del ataque, el hombre estaba quebrantando una medida judicial como es la orden de alejamiento; es decir, que un juez ya había considerado la violencia de género y trató de que el agresor no se acercara a su víctima.