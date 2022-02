Ofensiva de Cataluña contra las mascarillas en interiores

Una vez que se eliminen las cuarentenas, el siguiente objetivo de la «hoja de ruta» hacia la vuelta a la normalidad es acabar con el uso de las mascarillas, como ya han hecho países europeos de nuestro entorno. Reino Unido fue el pionero, ya que desde el 27 de enero ya no es obligatoria en interiores, al igual que en Dinamarca desde el 1 de febrero. En Italia y en Francia no es necesario llevarla al aire libre (aunque, como en el caso de nuestro país, sí debe emplearse cuando no pueda mantenerse la distancia de seguridad).

En España, es Cataluña la que ha tomado el liderazgo en reivindicar el fin del uso del cubrebocas. El consejero de Salud de la Generalitat, Josep Maria Argimon, afirmó ayer que su utilización obligatoria en interiores podría acabar en entre «tres semanas y un mes», aunque esta medida se llevaría a cabo primero en los colegios.

En una entrevista a La Xarxa, el consejero insistió en que Cataluña llevará la retirada de las mascarillas en el interior de escuelas al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que están representados el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.

La propuesta del Govern es empezar la retirada por los alumnos de menor edad, e ir levantando progresivamente su uso en el resto de cursos hasta llegar a la población general: «Pensamos que se tiene que ir normalizando», declaró Argimon.

El titular de Salud aclaró que en caso de que la evolución no sea buena no descartan dar un «paso hacia atrás», pero informó de que la previsión con la que trabaja el Ejecutivo catalán es que no haya olas ni en primavera ni en verano.

Con la bajada de la incidencia, otra de las regiones que se plantea eliminar la mascarilla en el entorno escolar es Andalucía, y «empezar el tercer trimestre sin ellas», según el consejero de Salud andaluz, Jesús Aguirre.

Más conservadora en este sentido, la Comunidad de Madrid considera que «todavía no es el momento» para retirar la mascarilla en interiores, porque aún hay «transmisión comunitaria y hay sociedades científicas que dudan de la posibilidad de levantar esta restricción», manifestó su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

En Galicia está previsto que a mediados de marzo se complete la vacunación de los menores de 12 años, por lo que el consejero de Sanidad de la Xunta, Julio García Comesaña, señaló este sábado que será a partir de ese momento cuando se planteará la revisión en los patios de los colegios (recordemos que, a diferencia de otras comunidades, Galicia sigue recomendando su uso en estos espacios, al considerar que en ellos pueden producirse «aglomeraciones»).