¿Quieres pasear por la cubierta del Buque Escuela Juan Sebastian Elcano y emocionarte?

Cuando desde lejos, se ven los mástiles del Buque Elcano, las emociones se disparan. El recorrido hasta el muelle 8 en donde echaron las anclas se hace eterno. Un guardia me indica que para llegar a él, aunque lo esté viendo desde aquí que parece cerca, debo de hacer todo el giro y pasar delante de un gran crucero turístico, me siento un poco perdida en este puerto inmenso, pero estoy segura que conseguiré llegar a tiempo para subir y recorrerlo antes del inicio de la ceremonia oficial de la inauguración de la placa en conmemoración de los militares italianos que participaron en la Primera Circunnavegación de la Tierra 1519-1522. Voy pasando los controles hasta llegar justo a la puerta de acceso al Buque Escuela Juan Sebastián Elcano. En la puerta espera un grupo de miembros de la armada perfectamente uniformados. Lo podéis ver en este video:

El “Elcano” es un Bergantín- Goleta, de cuatro palos, con el trinquete cruzado. Si se camina desde la popa hasta la proa por la cubierta que es de madera, como los antiguos veleros, se pasará por cuatro zonas: la toldilla, el alcázar, el combés y el castillo. Me acompaña en el recorrido un Guardia Marino de Primera, uno de los jóvenes que me recibieron en tierra y me explica algunas de las partes más importantes del barco, como la toldilla en la que se encuentra la caseta con el servomotor del timón, la caña del gobierno manual, el Palo Mesana, un acceso al alojamiento del Comandante y todos los palos, cada uno de ellos tienen un nombre, tomados de antiguos buques -escuela de la Armada.

En el alcázar, está el Palo Popel, con el nombre de “Asturias”. En este espacio se llevan a cabo las formaciones a bordo, relevos de guardias, conciertos de la banda de música, la misa dominical, etc.

En el combés hay dos palos, el Mayor Proel y el Trinquete, ostentan los nombres de “Almansa” y “Blanca”. En esta misma zona se encuentran las estaciones de radio y meteorología , la cocina y panadería, el comedor, el puente de gobierno y los cuartos de derrota.

Por las restricciones de la pandemia, no se pudieron visitar las cubiertas bajas en donde están los camarotes, la enfermería y el quirófano.

Dependiendo de las condiciones del viento, el barco siempre navega a vela, aunque también puede realizar navegación mixta a vela y motor o a palo seco con el pequeño motor a propulsión, el que se utiliza para las entradas y salidas de los puertos.

Elcano es el Buque Escuela de los guardiamarinas, los futuros oficiales de la Armada. Los cruceros de instrucción, como el que está realizando en este momento, tienen una duración de seis meses de los que tres cuartas partes, transcurren en el mar. Visitarlo estando en el extranjero es “pisar un trocito de España”.

Inauguración de la placa conmemorativa

En Civitavecchia y durante un acto oficial, se descubrió la placa que conmemora a los militares italianos que participaron en la Primera Circunnavegación de la Tierra realizada entre los años 1519 y 1522. El embajador de España en Italia Alfonso Dastis, destacó durante su discurso: “Queremos agradecer la participación italiana. Parece increíble, haber sido capaces en los años quinientos, de darle la vuelta al mundo en este barco” recalcó. El alcalde de Civitavecchia, comentó que era un honor tener en su puerto, a la espléndida nave Elcano.

La Cátedra Internacional CEU ELCANO, firmó una carta con la Universidad Lumsa

Otro de los actos llevados a cabo, fue la firma del acuerdo con una de las universidades en Roma de la Cátedra Internacional CEU Elcano, que pondrá en marcha proyectos vinculados al conocimiento de la historia naval y dará protagonismo a la primera circunnavegación. La firma se llevó a cabo a bordo del buque escuela de la Armada Española. El acto fue presidido por el Almirante Director de Enseñanza Naval, Alfonso Delgado Moreno, y ejerció como anfitrión el Comandante del Buque Escuela, CN Manuel García Ruiz. Asistió igualmente el agregado militar de la embajada de España en Italia, Coronel Juan Nicolás Núñez Vázquez. Por parte de la LUMSA firmó la carta de adhesión el vicerrector de relaciones internacionales e investigación, Gennaro Iasevoli, y la Cátedra estuvo representada por su directora, María Saavedra. Al entrar en este link descubriréis la Cátedra Internacional CEU Elcano. Primera Vuelta al Mundo.

Momento de la firma a bordo del Buque Escuela Juan Sebastián Elcano en su paso por Civitavecchia. FOTO: Cátedra Internacional CEU Elcano

La vida a bordo contada como nunca

Gonzálo Jiménez Tapia, viaja a bordo del Elcano narrando el dia a dia de la travesía FOTO: Alicia Romay

Gonzalo Jiménez Tapia, historiador y periodista, tuvo una iniciativa inédita y a bordo del Buque Escuela Elcano en esta ocasión, y como cuenta en una de sus crónicas que publica en La Razón “Compré tres cajas de biodramina en Madrid” .

Al preguntarle cómo es que alguien que no es militar viaja en el Elcano, me contó cómo lo hizo, charlé con él por su paso por Civitavecchia, porque había que escuchar en vivo y en directo esta experiencia única y extraordinaria. Sin ser militar, ni tener ningún conocimiento de lo que es navegar en altamar en un buque escuela, presentó un proyecto para realizar con motivo del V Centenario de la primera vuelta al mundo, que consiste en escribir el día al día, como se ve, sin ser oficial de la armada, la vida a bordo, sus rutinas, sus formaciones, los momentos buenos y menos buenos, los días de sol y algunos con tormentas.

“Yo quiero transmitir una crónica multimedia por medio de podcast,que serán los sonidos de Elcano, crónicas personales e informativas, lo que hay dentro del barco, cómo es la vida a bordo y todo lo que se puede contar del trabajo de los marineros, de los oficiales y de los guardiamarina y ensalzar la figura de Elcano dentro de la conmemoración del V Centenario, ya que este será su último crucero en el que se conmemora la vuelta al mundo ” Gonzalo irá contado, parte de la historia de los tripulantes que participaron en aquella histórica vuelta al mundo hace 500 años y hará una comparativa con los que hoy pilotan la embarcación.

Para los civiles cada movimiento que hacen los militares cuando van navegando, es un acontecimiento: “me levanto a las 6.20 de la mañana, me ducho y bajo a desayunar con los oficiales, duermo en el sollado de civiles, el carpintero, el peluquero y el maestro velero y hago vida con los oficiales. Pero mi papel en el barco es solo observar y claro, escribir...”

Estar a bordo del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano es siempre un privilegio.