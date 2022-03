Educadores y expertos defienden que la educación debe evolucionar del contenido al contexto en la era de la incertidumbre

Educadores, expertos en medioambiente, inteligencia artificial, filósofos, cooperantes y psicólogos han coincidido, durante su intervención en el congreso organizado por La Salle, “Equis. Un interrogante sobre el ser, el contexto y la educación”, en la necesidad de la reinvención de la educación en la actual era de la incertidumbre. Una reinvención para guiar al alumnado en un mundo cambiante, que conlleva una evolución desde la rigidez de los contenidos a la flexibilidad de los contextos.

Convertido en la gran cita educativa del año, durante el congreso se han difundido los resultados de una encuesta realizada a 3.000 familias, junto a otras propias del Centro de Investigaciones Sociológicas y del Consejo Escolar del Estado. Dos de cada 3 familias admiten que la tarea de educar es más difícil ahora que antes. Pese a esta dificultad, un 77% está satisfecho con la educación actual que reciben sus hijos e hijas. Un 3% manifiesta estar insatisfecho.

Según la encuesta del Consejo Escolar del Estado, 8 de cada 10 están de acuerdo en que el futuro de sus hijos e hijas está condicionado por la educación recibida. En la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre los sectores en los que se considera más importante la innovación, la educación ocupa la segunda posición, solo superada por la medicina.

Las dudas de las familias crecen cuando se les pregunta por el futuro. Un 44% cree que la educación actual sirve para preparar para el futuro, un 35% no se decanta y un 20% cree que no sirve. Un 32% afirma que sus hijos e hijas no están preparados para elegir qué harán con su vida cuando finaliza su formación escolar, por encima del 29% que asegura que sí lo están.

Para Josep Santos, director general de La Salle Campus Barcelona – Universitat Ramon Llull, la inquietud expresada por las familias confirma la obligada reinvención del modelo educativo para adaptarlo al mundo cambiante que espera a los alumnos y alumnas: “No debemos dejar toda la responsabilidad de la innovación en educación en las administraciones públicas y la legislación. Debemos trabajar cómo nos adaptamos como educadores a ese futuro incierto, teniendo muy presente la innovación”. Además, ha destacado cómo “la educación está aumentando en interés en estos tiempos”.

Más de 300 educadores han asistido al congreso, además del Secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, la presidenta del Consejo Escolar del Estado, Encarna Cuenca, autoridades educativas de las comunidades autónomas y representantes de la patronal y los sindicatos. La delegación de La Salle ha estado encabezada por José Román Pérez, Visitador Titular de La Salle en España y Portugal, y Jesús Félix Martínez, responsable de la Red de Obras Educativas de La Salle. La convocatoria también ha sido seguida por streaming.

Con 300 años de historia, 80.000 alumnos y 120 centros educativos repartidos por España y Portugal, La Salle ha ideado “Equis. Un interrogante sobre el ser, el contexto y la educación” como una reflexión compartida en torno a la necesidad de que cada institución educativa -sea pública, concertada o privada- elabore sus propias respuestas a los interrogantes del presente, desde el respeto a su propia identidad.

En el encuentro, educadores, psicólogos, cooperantes, deportistas y emprendedores han compartido su visión sobre la educación, además de profundizar en los principios que sustentan el Nuevo Contexto de Aprendizaje (NCA), el revolucionario modelo educativo de La Salle con el que da respuestas a los desafíos del mundo de hoy. Un proyecto a gran escala, fruto de años de investigación, que elimina los libros, los horarios, la rigidez de las asignaturas compartimentadas y las aulas convencionales. Su implantación completa, en todas las etapas formativas, estará finalizada en el curso 2025/2026.

Itziar Muniozguren, coordinadora del equipo La Salle encargado del desarrollo del Nuevo Contexto de Aprendizaje, ha explicado durante su intervención, en la que trataba de dar voz a los educadores, cómo un grupo de educadores se conjuraron hace unos años para hacer realidad la educación en la que soñaban: “Hemos pasado de la enseñanza al aprendizaje, de la disciplina rígida al acompañamiento; de la repetición a la creación; de las paredes al espacio abierto. Hemos dejado atrás las propuestas cerradas, lo hermético, el café para todos”. Un cambio de modelo que les ha permitido ver con enorme satisfacción y una ilusión contagiosa cómo alumnos y alumnas “crecen como personas críticas, responsables y solidarias”.

En la misma línea se ha expresado Javier del Valle, coordinador del equipo que trabaja para la implantación del NCA en ESO, quien ha reivindicado el “efecto luciérnaga” en la educación, para permitir el brillo de las personas. A su juicio, “el contenido no es un problema, el reto es cómo lo mostramos de forma que sea apetecible y emocionante”. Además de ayudar a salvar la dureza de un contenido sin alicientes, “los contextos generan aprendizajes permanentes”, que permiten “un modelo mixto que posibilita la capacitación técnica y humana”.

Marta Borrell, estudiante universitaria de 18 años, que reclamó ante la ONU una educación universal tras rodar un documental sobre esta cuestión en Mozambique, ha dialogado con Jesús Villagra, coordinador del equipo de Infantil de NCA, sobre la escuela del mañana y su papel como motor del cambio. Borrell está convencida de que otra escuela es posible, y está dispuesta a luchar por ella: “Al sistema educativo español todavía le falta mucho para el cambio. Habría que poner a profesores como tú, con ganas de hacer cosas, con empatía y que entiendan al alumno, que no se queden en lo académico y no tengan miedo a ser innovadores”. Borrell ha apuntado como ejemplo su paso por la escuela, donde “aprendí cómo relacionarme, cómo hablar en público, y si hoy estoy aquí hablando delante de vosotros, es por las clases de Teatro del colegio”.

José María de Moya, director de la revista “Magisterio”, ha dirigido un coloquio en el que se ha profundizado en los principios que sustentan el Nuevo Contexto de Aprendizaje. Entre otros, han intervenido la psicóloga María Jesús Álava Reyes; Juan Fernández-Aceytuno, ingeniero, empresario y fundador del think tank “Know Square”; Paula Farias, ex presidenta de Médicos sin Fronteras y conferenciante; Marta Arce, deportista paralímpica de la modalidad de parajudo y conferenciante; y Jorge Sierra, integrante del Equipo Distrital de La Salle, conferenciante TED y ex presidente de Wikimedia España.

Pedro Huerta, filósofo y Secretario General de Escuelas Católicas, ha resaltado que “nuestras formas de aprendizaje parten de búsquedas personales” y están marcados por “las apropiaciones, esas adherencias que la experiencia de la vida hace que se nos peguen y no nos ayuden precisamente a identificar nuestro camino compartido”. “Necesitamos una educación que más allá de lo efímero se fundamente en el arraigo. Necesitamos una educación que se fundamente en la continuidad, en el espacio y en el tiempo, pero sobre todo en las personas. Es a esas personas a las que tenemos que explicar esa necesidad de arraigarse”, ha señalado.

Entre los expertos convocados para abordar los retos, logros y riesgos del mundo de hoy, Idoia Salazar, cofundadora y presidenta del Observatorio sobre el Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, ha abogado por “un uso responsable de la IA para que su impacto sea positivo”. A su juicio, teniendo en cuenta que “la regulación es lenta y la tecnología avanza con demasiada velocidad, la mejor baza es la Educación, con mayúscula, en todos los niveles” para fomentar la capacidad crítica del usuario. “Es importante que los consumidores sean conscientes de que son dueños de sus datos y que sean ellos quienes decidan para qué, cómo y cuándo se usarán”.

Nacho Dean, naturalista y divulgador, que entre otras hazañas ha dado la vuelta al mundo caminando, siempre con el propósito de concienciar sobre el deterioro del planeta, ha trasladado al auditorio la belleza del mundo, pero también algunos ejemplos del daño que sufre, como la contaminación por plásticos de los océanos o el deshielo en el estrecho de Bering. Por encima de ciertas estrategias y soluciones, para Dean la solución pasa por la educación y la concienciación: “La educación es clave. Somos naturaleza, formamos parte de ella y lo que le hacemos a ella nos lo hacemos a nosotros mismos”.

El congreso ha concluido con la interpretación del tema “Sumando sueños”, una canción compuesta expresamente para este evento por dos profesores de La Salle Paterna, Antoni Bosch y Jorge Roig, que tocan habitualmente con sus bandas “The T-Chairs Band” y “Automatic”, y han sido teloneros de grupos como Morat, Fangoria, Hombres G, Seguridad Social o Dani Martín. La letra del rap que incluye el tema es creación de dos alumnos de Bachillerato del mismo centro, Alejandro Pin y Rafael Cruz, con la colaboración de Sento Llorens Rocafull, educador del centro de acogida de menores “Projecte Obert” también ubicado en Paterna.