Primero artista, luego autista: un feliz viaje por la vida de Jaime

Jaime Martínez Alonso es un chico de 27 años que ha convertido su pasión desde pequeño, el dibujo, en su trabajo. Algo a lo que todos aspiramos, el sueño laboral, la historia perfecta. Sin embargo, este artista tiene una clara peculiaridad, padece autismo severo de Kanner, un trastorno que dificulta sus habilidades intelectuales, relaciones sociales y empatía (con un 88% de discapacidad). Algo que no ha hecho imposible que brille y se convierta en un famoso diseñador, aunque él no lo sepa.

Gracias al apoyo de toda su familia, este joven ha transformado sus dibujos en toda una marca que, como su nombre bien refleja, tiene un poquito de él y de su mundo interno, ese que solo a través de sus lápices consigue sacar debido al TEA. Algo de Jaime lleva ya cinco años, desde su nacimiento en 2017, creciendo y arrasando en redes sociales. Famosos como Jorge Cadaval, Emilio Aragón, Eugenia Osborne, Belén Rueda, Maribel Verdú, María Pombo o Cari Lapique ya han lucido algunas de sus camisetas. Empresas como El Corte Inglés ya han vendido sus colecciones. ¿Objetivo del proyecto? Visibilidad y futuro para las personas adultas con autismo.

Hoy, Día Mundial del TEA y bajo el lema de la campaña 2022, «Un feliz viaje por la vida», LA RAZÓN cuenta la historia de este héroe hablando con uno de sus más fieles escuderos en este cuento, su madre, Sole Alonso, quién nos explica como convertir el mensaje de este 2 de abril en realidad. “Pensábamos que íbamos a tener que mantener a Jaime toda la vida e igual nos mantiene él a nosotros”, señala entre risas. Cuando Sole Alonso nos coge el teléfono y le explicamos que hemos conocido a Jaime a través de Instagram, donde señalamos que muestra una gran visibilidad de cómo vive una persona con autismo, ya coge el escudo y la armadura: “Es que no existen para nadie, ni para el Gobierno, ni para las Comunidades Autónomas, ni para la sociedad”. Esto nos da una clara de pista de por donde focaliza su lucha.

Ha nacido un artista

Con un año y medio y, tras un largo recorrido de casi 12 meses por diversos especialistas y centros, a Jaime le diagnosticaron autismo severo de Kanner. Sole nos confiesa que lo que sintió en ese momento en mayor medida fue alivio: “Me dio una tranquilidad enorme saber que no me estaba volviendo loca. Yo sabía que a mi hijo le pasaba algo”. A partir de ahí empezó una larga carrera de medidas y adaptación. “Al ser mi marido arquitecto y yo diseñadora de moda, nosotros en casa siempre estábamos dibujando. Sofá, lápiz y papel. Desde bien pequeño, Jaime se sentaba a nuestro lado, primero mirando y luego pidiendo. `Mamá dibuja tren´, rogaba. `Hazlo tú´, le contestaba. Nos dimos cuenta rápido de que el dibujo era nuestro único punto de unión con él. Con nada captábamos su atención, solo con eso”, afirma su progenitora.

Dibujar es su forma de hablar, comunicarse, desahogarse y expresarse. Es su lenguaje”. Sole Alonso, diseñadora y madre de Jaime

Eso sí, la madre de Jaime recalca uno de los rasgos principales del TEA que no pasa desapercibido en el desarrollo de esta historia: “Este tipo de autismo tiene intereses muy restringidos y obsesivos. Desde que comenzó a dibujar se pasaba todo el tiempo concentrado en ello, sin parar. Lo hacía hasta montado en el triciclo mientras pedaleaba”.

Ya tenemos la afición, pero también la constancia que ha hecho al artista llegar hasta este lugar y hacer que sus bocetos maduren a la vez que crece. Para Sole los dibujos de Jaime tienen una perspectiva muy curiosa, la de él mismo, ya que como señala, “es su forma de hablar, comunicarse, desahogarse y expresarse. Es su lenguaje y ha evolucionado mucho. Al principio era más salvaje, ahora es ordenado, cuidadoso, metódico y perfeccionista”.

Sole Alonso recuerda este dibujo, uno de los primeros de Jaime, y lo califica como su favorito. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Algo de Jaime: una familia unida

La familia, con el objetivo de que el mundo escuchase, entendiese y conociese al joven, decidió hacer una serie de camisetas y objetos con sus dibujos. Así apareció Algo de Jaime. En 2017 alcanzó su “boom”. Varios famosos comenzaron a vestir sus diseños y empresas a presentar sus colecciones, dando visibilidad a la marca. Hoy en día, simplemente, su cuenta de Instagram cuenta con más 60.000 seguidores. ¿El secreto del éxito? Una familia entregada todos a una. “Jaime es nuestro sol, todos giramos alrededor de él”, señala su madre.

Jaime y su familia al completo. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Sole nos explica que Javier, su padre, se encarga de escribir en la web y de la función logística y asociativa. Jesús, su hermano mayor, que es informático, creo la página web y lleva su mantenimiento. Alicia, la pequeña, aborda la comunicación y el marketing mientras echa una mano en el diseño a su madre, que gestiona también ella misma el Instagram. Jaime solo dibuja. “Él no es consciente, pero percibe que hay algo. Antes cuando iba andando por la calle y hacía gestos o cosas raras, la gente le miraba mal o le daba miedo. Ahora todo el mundo le conoce, le saludan y él está feliz y relajado, aunque no tenemos ni idea de lo siente”, afirma Sole.

Jaime es nuestro sol, todos giramos alrededor de él Sole Alonso, diseñadora y madre de Jaime

Le recordamos el lema de la campaña 2022 del Día Mundial del Autismo, “Un feliz viaje por la vida” y le preguntamos cuál es el secreto, aquí se emociona y... acaba rompiendo: “Paciencia descomunal, aguante y no desanimarse porque es muy duro. Jaime es feliz y lo ves, pero tiene una contrapartida horrible. Han sido años atroces: autolesiones, ataques epilépticos... Nuestro secreto ha sido un entorno unido, ayudándonos entre nosotros, para poder ayudar a Jaime. Es lo que nos ha dado fuerzas”.

El sueño: un futuro para Jaime

Esta madre “positiva de naturaleza”, así se define ella, tiene claro la parte más amarga de todo el proceso: los “haters”. Recuerda un suceso de hace pocas semanas, durante el Día del Padre, cuando subía una foto de Jaime y Javier a Instagram: “¡Feliz Día del Padre, Papá! ¡Gracias por todo! Jaime quiere a su padre muchísimo, aunque no puede decirlo así con esas palabras, lo dice diferente, como casi todo en él es diferente”, titulaba Sole. A lo que recibía una serie de mensajes: “Hija de pu** deja de explotar y maltratar a tu hijo exponiéndolo en las redes”. El silencio vacía el teléfono. Al rato, protesta: “No lo puedo entender. Nosotros lo le explotamos. A Jaime le encanta dibujar y hacerse fotos, lo hace cuando quiere. Y no ganamos un céntimo. No hay beneficio y nunca lo habrá porque nuestros intereses son otros. Visibilidad para las personas con autismo”.

Para Sole “las sociedades más avanzadas son las que cuidan mejor de la gente que lo necesita”. “¿Qué falta por hacer?”, le preguntamos. “Todo, no sé por dónde empezar, ¿tienes tiempo?”, contesta riéndose. “Que haya padres de 80 años con un señor como Jaime de 50 que no pueden con él, malviviendo y sin ayudas, es horrible. Es una cuestión social”, protesta.

Algo de Jaime tiene un objetivo claro, pero también un sueño: construirle una casa a Jaime, su casa. “La suya y la de sus amigos, que son como él, especiales”, añade Sole ilusionada.