Comunidades autónomas y asociaciones, a la espera de la «letra pequeña» que detalle cómo quitar la mascarilla

Comunidades autónomas como Canarias, Castilla-La Mancha, Navarra, Baleares, País Vasco o Castilla y León van a esperar a conocer los detalles del Real Decreto (RD) en el que se matizará el fin del uso obligatorio de las mascarillas en interiores antes de retirarlas de las escuelas. La mascarilla dejará de ser obligatoria en los colegios a partir de este miércoles –salvo en Cataluña, que adelantó su eliminación en la escuela ayer–, una vez que el decreto sea publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En el caso de los alumnos de Canarias, continuarán hoy llevando la mascarilla en interiores hasta que la Consejería de Educación del Gobierno regional aporte las instrucciones correspondientes a los centros escolares.

Así lo señalan a Ep fuentes de la Consejería canaria de Educación que exponen que si bien existen unas directrices del Ministerio de Sanidad, hay que esperar al BOE para informar de su uso en las aulas.

Por su parte, el departamento de Salud del Gobierno de Navarra recomienda el uso «responsable» de las mascarillas en los eventos multitudinarios, en las aglomeraciones y en celebraciones familiares o privadas cuando asista alguna persona vulnerable. También se recomienda su uso por parte de la población vulnerable, como los mayores de 60 años, las personas inmunodeprimidas, con enfermedades de riesgo o las mujeres embarazadas, así como al profesorado o alumnado con algún factor de vulnerabilidad.

Incluso Patronales de Dependencia abogaban ayer por que la obligatoriedad del uso de la mascarilla se mantuviera, al menos un tiempo más, en las residencias de mayores no solo para los trabajadores y las visitas sino también para los propios residentes.

La Asociación Estatal de Servicios Residenciales de la Tercera Edad (Aeste) decía «no entender» la medida de eliminar la obligatoriedad de la mascarilla para los mayores que viven en residencias, «precisamente aquellos a los que más se debe proteger», y cree que se debería haber mantenido «un par de meses más» para evaluar la repercusión de esta medida en el resto de la sociedad.

«Precisamente a aquellos que más debemos proteger, les decimos que no tienen que llevarla, cuando vamos a mantenerla para los trabajadores y las visitas. Es una medida que no entendemos y que desconocemos si habrá estado recomendada por algún grupo de expertos, pero seguro que no hubiera pasado nada por haber mantenido las mascarillas durante un par de meses más en las residencias», valoró el secretario general de Aeste, Jesús Cubero.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, explicó ayer tras el Consejo de Ministros que adoptó la medida que «pensemos en las residencias de mayores, como se entiende que es la vivienda de esta personas no será obligatoria para las personas mayores que viven en ella, sí lo serán para los trabajadores y, en el caso de las visitas, cuando estén de visita y compartan zonas comunes», subrayó. Y puntualizó que «se aconseja un uso responsable de la mascarilla» en población vulnerable como los mayores de 60 años.