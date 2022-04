El ocio nocturno no recomendará el uso de mascarillas en sus locales

Hostelería, restauración y ocio nocturno han recibido el fin de la obligación del uso de mascarillas con «máxima felicidad». «Lo primero que hicimos fue leer detalladamente el decreto. El hecho de no dar a conocer el texto íntegro hasta el mismo día de su publicación en el BOE – una improvisación a la que ya nos tiene acostumbrados el Gobierno– generó cierto desconocimiento y cierta incertidumbre en muchos sectores, entre ellos el nuestro», señala Ramón Mas, presidente de España de Noche.

«Recibimos con felicidad máxima que el decreto fuera tan taxativo con que se respete la voluntad individual. Lo que es seguro es que, por parte de los locales de ocio nocturno, no se va a poner ninguna limitación. Si no la ha puesto el Gobierno no la vamos a poner nosotros», añade.

«La pandemia se ha acabado»

El presidente de la patronal de ocio nocturno reconoce que es «un alivio» para los locales poder dejar de actuar «como policías de nuestros clientes, detrás de ellos si no se ponían la mascarilla». Y va un paso más allá, lanzando un mensaje claro sobre la necesidad de hacer un cambio de etapa. «La pandemia se ha acabado, yo creo que con dos años hemos tenido suficiente. Hay que pasar página y seguir adelante. En nuestro sector, sinceramente, el uso de mascarilla se va a extinguir completamente en un par de semanas máximo», señala, en referencia a que el público de este sector, mayoritariamente joven, no va a tener reticencias a quitársela. «En los locales de noche los clientes ya se podían estar sin ella mientras consumían, con lo que, realmente, no va a suponer tanto cambio», concluye.

Derecho de admisión

Bares y restaurantes están en la misma línea, y descartan que vayan a acogerse al derecho de admisión – que se aplica cuando el dueño de un local excluye a terceros del acceso al mismo por razones objetivas y justificadas – para limitar lo que el RD define de una manera amplia y clara.

«No creo que se pueda prohibir a nadie entrar por no llevar mascarilla, pero, en caso de que se pudiera, no es un supuesto que bares y restaurantes estén contemplando en estos momentos en ninguna circunstancia», explica José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España. De hecho, el derecho de admisión no viene recogido en ninguna norma estatal, sino que depende de lo que señalen las diferentes normativas dictadas por las comunidades autónomas, dado que son las que tienen la competencia «exclusiva” en establecimientos públicos y actividades recreativas.

Respecto al uso o no de mascarilla por parte del personal, Yzuel señala que «hay empresas con todo tipo de sensibilidades. Gente que se lo ha pedido a sus trabajadores, como sugerencia y durante un tiempo determinado, por ejemplo. Gente que no, pero que respetara lo que cada empleado quiera hacer. Lo clave es que ahora cada empresa, cada empresario y cada trabajador tiene libertad para elegir si quiere seguir llevándola o no».