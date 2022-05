No nos gustamos

A un 82% de los españoles no les gusta su cuerpo, dice un reciente estudio. En el caso de las mujeres menores de 30 años, esa cifra asciende hasta el 92% de las interrogadas. Es demasiado, ¿no? Porque una cosa es que no tengas el cuerpo ideal de pasarela y otra que cuando llega el verano tus complejos pongan en riesgo tu salud física y mental. Y eso parece ser lo que ocurre. Llega la época de playa y piscina, o sea, de desprenderse de la ropa, y comienzan una carrera loca por quitarse kilos, sacar chocolatinas abdominales y crecer un poco. Lo último lo digo en broma, claro, pero dado el delirio generalizado, todo podría ser. Yo creo que lo que reflejan estos datos es que vivimos en una sociedad irresponsable y frívola. Porque poner el acento de tu vida en seguir unos cánones de belleza absurdos e imposibles, es estar fuera de ti. Es mirar poco por los demás y vivir enamorado de un espejo que te miente tanto como tu cabecita dislocada. Yo comprendo y sufro la presión brutal que tenemos, sobre todo las mujeres, con el cuerpo y la juventud, pero contra eso sí que hay que luchar, no contra la genética de tu cuerpo o de tu rostro. Por cierto, de los rostros no se habla en el estudio. Debe ser por todo lo que se utiliza la cirugía estética. Las calles están llenas de estas clínicas milagrosas y, a veces,peligrosas. Las mujeres con dinero, y bastantes hombres ya, se someten a todo tipo de cambios: la estructura de la cara, la nariz, la papada, las bolsas, las arrugas… Y hablando de arrugas, según refleja este estudio las personas a partir de una edad conviven mejor con su cuerpo. Justo cuando el cuerpo envejece y se pone fláccido, arrugadito, con poca forma y concierto. Quizá es la resignación. Ojalá fuera el valorarse por la bondad, la empatía y la comprensión de la realidad.