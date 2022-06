Llega el verano meteorológico a España: este es el tiempo que nos espera

Este año 2022, el verano astronómico entrará oficialmente, en el hemisferio norte, el martes 21 de junio a las 11:14 hora oficial peninsular. Según el Observatorio Astronómico Nacional, la estación durará 93 días, hasta el 23 de septiembre cuando dará paso al otoño. Sin embargo, este martes 1 de junio comienza el conocido como verano meteorológico.

Si las estaciones astronómicas comienzan con los equinoccios (primavera y otoño) y los solsticios (verano e invierno), en meteorología, comienzan antes y corresponden a períodos de tres meses completos.

El verano meteorológico de este año, que comprende los meses de junio, julio y agosto, será muy caluroso. Los valores podrán situarse de 1 a 2 ºC por encima de lo normal en el interior de la Península, mientras que el resto del territorio y en Baleares podrían sobrepasar hasta en 1ºC el promedio, explican desde Meteored.

Estas anomalías se extenderán por el resto de Europa quedando al margen, curiosamente, solo el golfo de Cádiz y Canarias, donde los valores serán los habituales para la época.

Este escenario podría venir dado por la dorsal anticiclónica que se mantendrá fuerte en latitudes medias y altas, provocando muchas horas de sol y viento encalmado.

Esto propiciará un calentamiento progresivo de la zona continental. Además, el mar Cantábrico y el Mediterráneo mostrarán valores por encima de lo habitual con las consecuencias que ello conlleva, como el aumento de noches tropicales.

Las precipitaciones estarán por debajo de lo normal en todo el territorio, sin olvidar que en el centro, sur y archipiélagos esta estación de por sí es muy seca. No obstante, esto no quiere decir que no se vayan a desarrollar, en días puntuales, tormentas intensas durante estos próximos tres meses.