Cuatro comunidades urgen al Gobierno a repartir los 20 millones de euros reservados para daños del lobo

Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, que concentran en sus territorios el 95% de la población de lobos de toda España, urgen al Gobierno central a repartir entre las comunidades autónomas “con la mayor celeridad posible” los 20 millones de euros reservados en los presupuestos generales del Estado a compensar los daños causados por el lobo, informa EP.

En el marco de la última Comisión sectorial de Medio Ambiente, celebrada la semana pasada, la directora general de Patrimonio Natural, Belén do Campo, intervino en nombre de las cuatro comunidades para defender la urgencia y la necesidad de que los fondos comprometidos sean transferidos de inmediato por el Estado, toda vez que serán los respectivos Gobiernos autonómicos los que tendrán que asumir su gestión y el reparto entre los ganaderos afectados en sus territorios.

Nueve meses después de que el secretario de Estado de Medio Ambiente anunciase que el Gobierno central destinaría 20 millones de euros a tal fin, Do Campo recordó que Galicia y el resto de comunidades “siguen esperando por la territorialización” de esta partida, un retraso que, subrayó, “en ningún caso se puede achacar” a las comunidades.

En este sentido, explicó que, el pasado mes de mayo y tras la reunión que mantuvieron con la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, María Jesús Rodríguez, los representantes autonómicos de Galicia, Cantabria, Asturias y Castilla y León remitieron por escrito sus aportaciones y propuestas con relación a los posibles criterios de reparto de estos fondos.

Sin embargo, Belén do Campo lamentó que el Gobierno central no incluyese en la orden del día de la Comisión sectorial el debate sobre la territorialización del presupuesto asignado a paliar los daños del lobo, ya que eso significa que la distribución entre las Comunidades no se podrá aprobar aún en la próxima Conferencia sectorial, convocada para el próximo lunes.