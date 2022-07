Regreso del Festival de Almagro. Allí, en el Corral de Comedias, actuaban las Yeses, Compañía de Teatro nacida en 1985 en la cárcel de Yeserías y que hoy pervive en el centro penitenciario de mujeres de Alcalá de Henares. Ahí estaban las actrices formadas dentro de la cárcel con su maestra y directora Elena Cánovas, mi admiradísima y querida cómplice de vocación. La historia de Yeses, contada ya en dos películas interesantísimas, es magnífica. Elena se separa muy joven con dos hijas pequeñas y se presenta a las oposiciones de funcionaria de prisiones que supera con sobresaliente. Entra a trabajar en la cárcel de Yeserías y lo que encuentra allí la horroriza.

Durísimas las condiciones de vida de las reclusas, casi todas, por aquel entonces, toxicómanas; todas con la autoestima por los suelos y el futuro más negro que el carbón. Así que Elena decide luchar por romper con esos otros barrotes, se licencia en Arte Dramático y consigue convencer a la directora de la cárcel para hacer un grupo de teatro con las chicas. Ahí empieza todo.

Poco a poco ese tallercito se convirtió en una experiencia única. Una compañía de teatro profesional con cuarenta montajes, muchas giras y numerosos premios de la profesión. Una experiencia que nos hace creer en la reinserción. Así lo explica Elena Cánovas: de las cárceles no se acuerda nadie hasta que tiene alguien dentro, ¿qué es un talego? Un trozo de tela que se cierra y ya está. Pero las cárceles no se deben cerrar y ya está. Las cárceles forman parte de la sociedad, y a las personas que están allí hay que darles aquello que no se les ha dado. Lo que conviene a la sociedad es que salgan verdaderamente rehabilitadas y se conviertan en personas razonables, con una formación, un trabajo, y así ya no tendrán esa idea de delinquir.

En su último montaje «Descalzas», escrita por Julieta Soria, temblamos de embeleso. Por sus pies empoderados, por su arte, por la maravilla del teatro sanador.