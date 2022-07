Encuentra el patrón al que obedece la cadena y resuelve la incógnita

Si quiere poner a prueba su agilidad mental, ha llegado al lugar adecuado. El siguiente reto viral es -sin lugar a dudas- uno de los más difíciles que hemos podido encontrar en internet. La premisa es bastante simple. Lo único que hay que hacer es encontrar el patrón lógico al que obedecen los siguientes números, que están distribuidos a lo largo de una cadena de colores... y luego resolver la incógnita. Si quiere intentarlo, asegúrese de estar completamente concentrado... porque no es nada sencillo.

Estos retos virales no son -únicamente- un entretenimiento muy divertido, sino que -además- ponen a nuestra mente a trabajar. Y es que, para conseguir resolverlos se requieren de una amplia gama de habilidades lógicas. Habilidades que -por supuesto- se pueden entrenar. Después de realizar unas pocas operaciones matemáticas bastante sencillas, podremos encontrar un resultado a este acertijo que compartió el periódico argentino La Nación. No hay un límite de tiempo... así que tómatelo con calma y siéntate hasta que seas capaz de resolverlo:

¿A qué patrón obedecen los siguientes números? | Fuente: lanacion.com.ar FOTO: La Razón (Custom Credit)

¿Cuál es el resultado?

Sólo unos pocos habrán podido llegar a resolver la incógnita del acertijo. Y los que lo hayan conseguido, habrán necesitado invertir mucho tiempo en ello. Y es que, este no es -en absoluto- un reto sencillo. Cómo ya se ha indicado, los números de la cadena obedecen a un patrón lógico. La cadena tiene 43 “eslabones”. Cada uno de esos “eslabones” tiene un número de un dígito en su interior y están coloreados de uno de estos cuatro colores que se repiten en serie a lo largo de la cadena: cian, verde, rojo y magenta.

Después de haber observado un rato la secuencia, habrás llegado a la conclusión de que los colores son absolutamente irrelevantes. Sobre todo porque ya sabemos de qué color es el cuadrado de la incógnita (rojo). Y además, si el color también fuese parte del acertijo sería francamente sencillo averiguarlo, porque la secuencia siempre obedece a un patrón muy sencillo: cian, verde, rojo y magenta.

A la hora de analizar los números, lo lógico es que comencemos por arriba y a la izquierda: 9, 7, 2, 5, 7, etc. ¿Qué relación existe entre esos números? Si le has dedicado un poco de tiempo, habrás podido deducir que se trata de una resta y de una suma concatenadas continuamente: 9 - 7 = 2; 2 + 5 = 7; 7-4=3; etc. Ahora que ya conocemos cuál es el patrón al que obedece la secuencia, podemos avanzar en el recorrido y resolver el último caso. Las casillas previas son: 1, 5, 6 y 2. Es decir, que la secuencia iría así: 1+5=6; 6-2= 4.