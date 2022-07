El único lugar en el que tengo aire falso es en mi estudio. Lo puse porque es donde paso más horas y consigo el alimento. Aunque no crean que me gusta, lo pongo lo mínimo y al mínimo. Ahora con estas temperaturas fatales lo dejo más tiempo, pero ni a mi perra ni a mí nos encanta, y de mi perra me fío mucho. El aire acondicionado no es bueno para la salud y lo sabemos. Provoca faringitis, sequedad de ojos, deshidratación, virus…

Además, y esto es más grave aún, los climatizadores consumen mucha energía eléctrica, lo que hace que se emita más CO2 a la atmósfera y se agrave por lo tanto el calentamiento global. El uso de estos aparatos en una ciudad como, por ejemplo, Madrid, aumenta casi dos grados la temperatura ambiente. Temperatura que irá subiendo progresivamente según más personas, agobiadas por el calor extremo, se sumen a comprar ese aire

Sin abrir las ventanas

¿Se han fijado las ráfagas de emanaciones hirvientes que salen de los locales en la calle? ¿Se han dado cuenta de que ya no podemos abrir las ventanas hasta altas horas de la noche? Yo me hice con un piso interior a patio de manzana por su silencio y una terracita en la que podía disfrutar del sol y la quietud. Eso, en los últimos años, se acabó. A partir de junio comienza la serenata de los aparatos externos de los vecinos, que además son feos y dan un calor insoportable. Quizá los encerrados con su frío falso estén tan a gustito, pero a los vecinos más conscientes o pobres nos dejan sin aire.

Esto es un bucle que tenemos que parar. Nosotros podemos volver a los abanicos, las duchas, los riegos, las persianas bajadas, y el aire falso solo donde sea imprescindible y el menor tiempo. Y a los políticos que escuchen a la ciencia y exijan nuevos aparatos más eficientes, con refrigerantes con menos gases de efecto invernadero. Pero ya, por favor. Nos estamos deshaciendo.