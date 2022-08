España suma 6.459 contagios de viruela del mono

España ha registrado hasta hoy viernes un total de 6.459 casos de viruela del mono -175 más que el último dato disponible de este martes 23 y 340 más que hace una semana. El viernes pasado (19 de agosto) se habían detectado respecto al anterior 400 más, según los datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Renave).

Según la información publicada hoy por el Ministerio de Sanidad, Madrid encabeza la lista autonómica de casos confirmados, sumando 2.297, seguida de Cataluña (1.921), Andalucía (787) y Comunidad Valenciana (430).

Muy por debajo de estas cifras se sitúan: País Vasco (219); Baleares (189), Canarias (153); Galicia (107), Castilla y León (65) Aragón (64), Asturias (55); Castilla-La Mancha (51), Extremadura (31), Cantabria (30), Murcia (48), Navarra (16) y La Rioja (5). Las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta no han notificado hasta la fecha ningún caso.

Del total de contagiados, un total de 6.334 son hombres y 125 son mujeres. La edad oscila entre 7 meses y 88 años, con una mediana de edad de 37 años.

Un total de 339 casos de los 4.862 con información (7%) presentaron complicaciones a lo largo de su proceso clínico. Las más frecuentes fueron las úlceras bucales y las infecciones bacterianas secundarias. De los 5.780 casos con información disponible, 197 casos fueron hospitalizados (3,4%) y dos de los casos han fallecido a causa de meningoencefalitis.

La mayoría de los casos son hombres que mantienen sexo con hombres (96,6%). En cuanto al mecanismo de transmisión más probable, de los 3.700 casos con información disponible, en el 92,6% fue por contacto estrecho en el contexto de una relación sexual y en el 7,4% por contacto estrecho no sexual. En los 2.759 casos restantes, no se especifica o no está disponible el mecanismo de transmisión.

En relación a la asistencia a eventos multitudinarios, de los 5.077 casos con información en esta variable, 871 acudieron a algún evento en las fechas previas al inicio de síntomas

Con estas cifras, España sigue situándose como el país europeo con un mayor número de notificaciones, junto a Francia (3.417), Alemania (3.387), Reino Unido (3.207), Países Bajos (1.136) y Portugal (846).

La mayoría de los casos en el continente europeo -en conjunto 15.185- corresponden a hombres jóvenes con antecedente de relaciones en contexto sexuales de riesgo.

En el resto del mundo, a 26 de agosto, se han notificado un total de 25.233 casos confirmados de viruela del mono en países no endémicos, siendo Estados Unidos (16.926), Brasil (4.216), Perú (1.257), Canadá (1.217) y México (386) los más afectados.