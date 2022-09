Niños subrogados

Me sacude este post del dramaturgo Ignacio del Moral en su Facebook: «Me estremece pensar en las madres gestantes que quedaron allí, embarazadas sin desearlo, con un inocente bebé-okupa en su vientre, o, en muchos casos ya en sus brazos, aferrado a su pezón, rodeados ambos de horror, ruido y dolor, y sin el dinero que tanto debían de necesitar». Y quiero saber qué ha pasado en Ucrania con esos cientos de madres de alquiler, con sus bebés originarios de padres extranjeros que no han podido viajar a recogerlos por culpa de la guerra, y no encuentro noticias sobre ellos.

978 inscripciones

Me entero de cómo funcionan las agencias de maternidad subrogada, de cómo se publicitan, de cuánto cobran por un pack completo. Me entero de que a pesar de que en España no es legal, hecha la ley hecha la trampa. Y que de 2010 a 2021 se han realizado 978 inscripciones de críos de Kiev en nuestro país. Me entero de que cuesta más de 40.000 euros hacer un hijo en un vientre de alquiler, pero que la madre gestante no llega a cobrar ni la mitad de lo abonado por los padres infértiles.

Me entero de la opacidad de esas clínicas donde las controlan y llevan a parir. Me entero de que algunas de esas mujeres pobres son madres y esposas que lo hacen para pagar necesidades primordiales de su familia. Me entero que en EE UU pueden hacer el contrato parejas hetero, homos y personas solas, que en Ucrania no, pero que, dada la corrupción, también logran su hijo alguno de estos por la mitad del precio de lo que cuesta en Norteamérica.

Me entero de que en marzo había cientos de bebés subrogados en cestitas varados en un sótano-bunker contra las bombas y de que el embajador solicita obuses y morteros para luchar contra Rusia. Pero no me entero de qué ha pasado con esas madres y sus bebés-okupa. No lo encuentro.